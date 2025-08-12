El amigo de Felipe VI, Jaume Anglada, a las puertas del quirófano para una operación de cadera
El cantante mallorquín podría ser intervenido este mismo miércoles de las fracturas producidas al ser arrollado
Anglada continúa en coma inducido y la intervención se puede llevar a cabo una vez estabilizado
La estabilización del estado de Jaime Anglada permitirá que, aún dentro de la gravedad, pueda someterse a la primera de las intervenciones quirúrgicas que le esperan. Podría ser este miércoles, si no hay cambios de última hora, cuando sea sometido en el Hospital de Son Espases a una compleja intervención quirúrgica para resolver las múltiples fracturas de cadera que sufrió en su caída tras el atropello sufrido el pasado ocho de agosto en Palma.
Llega uno de los primeros momentos trascendentes para Jaime Anglada tras el grave atropello sufrido a finales de la semana pasada. Si no se producen imprevistos, el plan de los médicos es llevarle este miércoles al quirófano para operarle de las múltiples fracturas de cadera que se produjo en la caída tras ser arrollado de madrugada por un vehículo en Cala Major.
El artista mallorquín, amigo íntimo del rey Felipe VI, permanece en coma inducido en el Hospital Universitario Son Espases de Palma a causa del fuerte golpe que se produjo en la cabeza en el siniestro.
El cantante mallorquín Jaume Anglada sigue estable dentro de la gravedad y permanecerá ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Son Espases.
Fuentes hospitalarias han señalado que no se han producido «grandes cambios respecto a días previos».
Anglada permanece ingresado en el centro hospitalario desde el pasado viernes tras sufrir un atropello mientras conducía su moto en la avenida Joan Miró de Palma.
El conductor huyó del lugar del accidente aunque pudo ser rápidamente detenido en su domicilio gracias a los testigos que anotaron el número de matrícula. El joven permanece en prisión provisional desde el viernes por la noche.
El presunto autor del atropello, que presentaba una tasa de alcoholemia de 0.60 mg/l en aire espirado –el triple de lo permitido–, pasó a disposición judicial sobre las 17.20 horas de este mismo viernes, después de llegar a los Juzgados de Vía Alemania escoltado por agentes de la Policía Local de Palma. Pasadas las 21.00 horas, el juez en funciones de guardia en los Juzgados de Vía Alemania decretó su ingreso en prisión provisional.
El detenido reconoció los hechos y está comprometido en abonar la responsabilidad civil, según pudo saber Europa Press. Asimismo, trasladó en la declaración que lo lamenta y pidió perdón.