El amigo de Felipe VI, Jaume Anglada, a las puertas del quirófano para una operación de cadera

La estabilización del estado de Jaime Anglada permitirá que, aún dentro de la gravedad, pueda someterse a la primera de las intervenciones quirúrgicas que le esperan. Podría ser este miércoles, si no hay cambios de última hora, cuando sea sometido en el Hospital de Son Espases a una compleja intervención quirúrgica para resolver las múltiples fracturas de cadera que sufrió en su caída tras el atropello sufrido el pasado ocho de agosto en Palma.

El artista mallorquín, amigo íntimo del rey Felipe VI, permanece en coma inducido en el Hospital Universitario Son Espases de Palma a causa del fuerte golpe que se produjo en la cabeza en el siniestro.