Un experto habla sobre el futuro de la humanidad y lo que dice confirma que estamos sentenciados

Estamos sentenciados según este experto que habla sobre el futuro que nos está esperando, parecerá imposible lo que tenemos por delante. Por lo que, quizás deberemos empezar a pensar en un cambio de tendencia que quizás hasta ahora no hubiéramos ni esperado. El final de nuestros días puede acabar siendo algo más cercano de lo que nos imaginaríamos, es cuestión de plantearse lo que tenemos por delante, un futuro no demasiado agradable. Estaremos muy pendientes de un cambio de tendencia que nos lanzará directamente a por un detalle que quizás desconocíamos.

La humanidad puede tener los días contados, sobre todo si tenemos en cuenta algunos detalles que nos afectarán en breve. Es importante tener en cuenta que puede acabar siendo lo que realmente acabe pasando. Lo que es inevitable es ver como el ser humano parece que tiene los días contados con algunas novedades que pueden acabar marcando unos días en los que todos tendremos que pensar en ese final de la humanidad que quizás está más cerca de lo que penábamos. Un científico ha dado con un futuro que puede acabar convirtiéndose en una realidad más allá de que pueda parecer una película de ciencia ficción.

Lo que dice confirma que estamos sentenciados

El futuro puede acabar siendo mucho más terrible de lo que nos imaginaríamos. Es importante saber que estaremos ante un cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días que tenemos por delante, para lo que pueda acabar pasando en estos días.

Será un momento de apostar por una novedad destacada que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que puede acabar siendo esencial. Este final de la humanidad que tenemos en estos días, podemos empezar a tener en consideración que puede ser más cercano de lo que pasa.

Es importante conocer algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañe en estos días que hasta la fecha nunca hubieras tenido en consideración. Este científico confirma lo que no queríamos creer, esas películas sobre el apocalipsis, quizás está más cerca de la realidad de lo que imaginaríamos.

El final del ser humano se queda más cerca de lo que pensábamos y eso quiere decir que deberemos estar muy atentos a lo que dicen estos expertos que realmente pueden darnos más de una sorpresa inesperada.

Los expertos del medio Futurism explican que: «Una nueva investigación advierte que el resultado más probable es que la civilización humana esté preparada para el colapso. Como informa The Guardian, una nueva encuesta histórica que analiza 5.000 años y el colapso de más de 400 sociedades sostiene el caso de que nos espera un duro despertar. «No podemos poner una fecha en el Día del Juicio Final, pero al observar los 5.000 años de [civilización], podemos entender las trayectorias a las que nos enfrentamos hoy, y la autoterminación es lo más probable», dijo Luke Kemp, investigador del Centro para el Estudio del Riesgo Existencial de la Universidad de Cambridge, al periódico británico. «Soy pesimista sobre el futuro», agregó. «Pero soy optimista con la gente». Kemp advirtió de los líderes narcisistas y psicópatas, una poderosa pero pequeña «oligarquía» que trabaja en contra de los intereses del resto de nosotros, que hacen la vista gorda ante las amenazas existenciales como el calentamiento global, las armas nucleares y la IA. Los científicos han advertido durante mucho tiempo que la escalada de las temperaturas globales causada por las actividades humanas podría eventualmente volcarnos por el límite, lo que lleva a la escasez de alimentos, un calor insoportable y las sequías, sin mencionar la tensión e inestabilidad que todos esos problemas ponen en todo lo demás».

Siguiendo con la misma explicación: «Para Kemp, podemos aprender de miles de años de civilización humana para tener una idea de cómo se desarrarán las cosas eventualmente. En su libro, usó el término «Goliat» para referirse a reinos e imperios que dominaban a otros usando armas y otras tácticas amenazantes. «La historia se cuenta mejor como una historia del crimen organizado», dijo a The Guardian. «Es un grupo que crea un monopolio de los recursos a través del uso de la violencia sobre un determinado territorio y población». Pero estos grupos no tienden a durar y eventualmente colapsar bajo su propio peso debido a la desigualdad, argumentó el investigador, y la codicia por parte de los que están en el poder. «Luego, a medida que las élites extraen más riqueza de la gente y de la tierra, hacen que las sociedades sean más frágiles, lo que lleva a luchas internas, corrupción, empobrezación de las masas, personas menos sanas, sobreexpansión, degradación ambiental y mala toma de decisiones por parte de una pequeña oligarquía», dijo. «El caparazón ahuecado de una sociedad eventualmente se rompe por choques como la enfermedad, la guerra o el cambio climático». Entonces, ¿cómo se refiere todo esto al siglo XXI específicamente? Kemp argumentó que estamos sufriendo bajo «un solo Goliat global interconectado», actuando dentro del capitalismo».