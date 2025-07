Preocupación entre los científicos sobre el futuro de la humanidad: «Dentro de 30 años …»

Los científicos están en alerta ante el futuro de la humanidad, dentro de unos años todo puede cambiar por completo. El temido cambio climático, se ha convertido en un problema mayor de lo que se esperaba, en cierta manera estamos a las puertas de una catástrofe global, en parte por una serie de malas praxis que se han llevado a cabo y que parece que no desaparecen. El ser humano no quiere cambiar de hábitos, estamos creando un problema que nos afecta a todos, sin posibilidad de pararlo.

Es hora de empezar a prepararnos para vivir una serie de elementos que son los que marcarán un antes y un después. Tal y como hemos visto en los últimos tiempos, afrontamos una situación que puede llegar a ser especialmente preocupante y que acabaría de darnos algunas novedades destacadas que pueden ser claves para todos. Habrá llegado ese momento en el que nos centramos en lo que tenemos por delante, aunque nos duela, un experto ha dado de lleno con lo que va a pasar en España dentro de no mucho tiempo. En 30 años las ciudades serán muy distintas.,

Los científicos muestran su preocupación

La ciencia parece que se adelanta al destino del planeta. Desde hace unos años que la contaminación no sólo no ha disminuido, si no que ha aumentado. Las distintas cumbres del clima que se han celebrado en casi todo el planeta, señal, año tras año que estamos ante una serie de elementos que nos afectarán de lleno.

Pero aún así, son muchos los que se deciden a viajar por todo el mundo en avión. A salir de casa e ir a la vuelta de la esquina, usando este medio de transporte que es el que más contamina. Vemos en el cielo esas líneas que no parece que sean demasiado buenas para todos, de la misma forma que tampoco se detiene esa contaminación ambiental en algunos puntos del planeta. Los acuerdos de reducciones de contaminación a los que llegan determinados países, no se cumplen.

Todos formamos parte del mismo planeta, por lo que, lo que sucede en la otra parte del mundo, nos acaba afectando de una manera que quizás no esperaríamos. Toca empezar a prepararse para vivir en ciudades que serán muy distintas a las actuales, según nos indica un reciente estudio.

Dentro de 30 años el mundo será muy distinto

El mundo será muy distinto, este experto en ciudades español ha querido lanzar un informe en el que habla de un cambio climático que está causando estragos y que quizás nos acabe alejando de algo que acabaría siendo habitual en estos tiempos que corren y que pueden ser fundamentales.

Desde la Universidad Politécnica de Barcelona llega esta inquietante noticia que puede ponernos los pelos de punta, uno de sus informes no trae nada bueno. Según se presenta este reciente estudio»El estudio, titulado Spain: towards a drier and warmer climate, lo han presentado en el Congreso Internacional de Meteorología de la European Meteorological Society, EMS 2024, de Barcelona, ​​los profesores de la UPC Josep Roca Cladera y Blanca Arellano y la doctoranda Zheng Qianhui , del CPSV, centro de investigación que forma parte de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB) . El trabajo analiza la evolución de las temperaturas y precipitaciones en toda España, desde 1971 hasta 2022, y hace una proyección del clima peninsular-balear hasta 2050. La ponencia, que ha puesto sobre la mesa la problemática sobre este cambio estructural del clima, ha expuesto la relación existente entre el proceso de calentamiento global (que en la península Ibérica y las Islas Baleares es especialmente relevante, muy por encima del Mediterráneo ), con el proceso paralelo hacia un clima más seco. Si continúa la tendencia de calentamiento experimentada en los últimos años (1973-2022), se prevé que en 2050 se produzca una reducción de las precipitaciones de entre un 14% y un 20% respecto a las precipitaciones actuales. La reducción en las precipitaciones representará un cambio en el clima muy acusado: se pasará de un clima mediterráneo típico, a un clima más seco y cálido, estepario e incluso desértico . En el caso de Barcelona, ​​concretamente, se pasará de un clima de inviernos templados y secos y veranos calurosos a un clima estepario y semiárido «.

Por lo que, vivir en una ciudad como Barcelona que acabará pareciendo un desierto, quizás no sea el mejor plan posible, pero acabe siendo una realidad. Toda la ciudad debe empezar a adaptarse a una serie de cambios que acabarán marcando la diferencia. Sin duda alguna, estamos ante el mayor desafío al que la humanidad se ha enfrentado si se cumplen todas las previsiones que nos indican los autores de este estudio que ha dejado en shock a medio mundo.