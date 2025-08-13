Mercadona arrasa otra vez con un manjar exclusivo con Denominación de Origen: está volando de las estanterías

Estamos en verano y apetece no sólo tomar cosas frescas, como helados o bebidas bien fría. También es la época del año en el que apostamos por las ensaladas y como no, algo tan nuestro como el jamón de la mejor calidad y por ello, nada como elegir la opción que ahora te presentamos: un manjar exclusivo con Denominación de Origen y que se encuentra en Mercadona.

La cadena valenciana es experta en ofrecer siempre lo mejor a sus Jefes y cuando se trata de jamón, basta con pasearse por su sección de charcutería para encontrar de distintos tipos y precios, aunque si deseas ahorrar tiempo y comprarlo ya cortado y envasado, entonces lo mejor es que apuestes por el Jamón de Teruel que vende en sus tiendas y también online. Un producto con denominación de origen, listo para comer ya se presenta en lonchas y que además pertenece a la marca El Cierzo. Y aunque pienses que con tanta calidad se trata de algo caro lo cierto es que no es así para nada. Tiene un precio de menos de cuatro euros, de modo que resulta la opción perfecta ya sea para un bocadillo que llevarte a la playa, para disfrutar con un poco de melón o porqué no, para comerlo cuando te apetezca.

El manjar con denominación de origen que arrasa en Mercadona

En las compras del día a día hay productos que pasan desapercibidos para algunos, pero que otros persiguen como si fueran un tesoro. Y, a veces, ese tesoro no es un dulce nuevo ni una bebida exótica, sino algo tan nuestro como un buen jamón. En Mercadona lo saben, y por ello el jamón que mencionamos siempre desaparece en cuestión de minutos.

Ya te lo hemos avanzado, pero ahora te lo detallamos. Se trata del Jamón de Teruel D.O.P El Cierzo, que se presenta ya en lonchas finas, listo para abrir y servir. No es un capricho sin más que esté ahora de moda, sino un clásico con el sello de la Denominación de Origen Protegida, garantía de que lo que tienes delante es auténtico. Es normal entonces lo que muchos clientes hacen cuando lo ven, y es llevarse más de un paquete.

El envase trae 120 gramos y cuesta 3,60 euros, lo que equivale a 30 €/kg. No es un precio de ganga, pero tampoco resulta algo prohibitivo si tenemos en cuenta de qué producto hablamos. Y ahí está la clave: un equilibrio entre calidad, comodidad y coste que hace difícil resistirse.

Un jamón que tiene historia

El Jamón de Teruel fue pionero en España en conseguir Denominación de Origen. Esto no es sólo un título: implica controles muy estrictos en todo el proceso, desde el nacimiento del animal hasta que la pieza se corta en finas lonchas. En este caso, procede de cerdos de raza Duroc, muy valorados por la jugosidad de su carne y ese veteado blanco que aporta sabor y suavidad.

El clima de Teruel, con inviernos fríos y veranos suaves, es perfecto para un curado lento. El resultado no es un jamón excesivamente salado ni seco; más bien al contrario: tiene ese punto intermedio que hace que puedas comerlo solo, sin pan, y disfrutarlo igual.

Del secadero a tu mesa

En Mercadona lo venden envasado en atmósfera protectora, lo que permite que mantenga el aroma y la textura. El envase es transparente y deja ver el color rojo intenso de la carne. Abres la nevera, lo sacas y ahí está, perfecto para cualquier momento.

Un truco: si lo abres y lo dejas unos diez minutos antes de comer, mejora. La grasa se ablanda, el aroma se acentúa y la loncha recupera esa textura de cuando la cortas a mano. Y, aunque aguanta hasta 48 horas una vez abierto, lo normal es que no llegue ni a la cena.

Qué lleva y qué aporta

Por cada 100 gramos, aporta unas 295 kcal, con 31 gramos de proteínas, 19 de grasa y menos de 0,5 de hidratos. Y sí, la sal está presente (4,6 g/100 g), como en cualquier jamón curado. Para conseguir esos 100 gramos de producto final, se utilizan 146 gramos de carne fresca.

En cuanto a aditivos, sólo tiene los justos para garantizar conservación y seguridad: nitrato potásico y ascorbato sódico. Nada más.

Un jamón que sencillamente se agota

Siendo un jamón de calidad, por un precio razonable y con la comodidad de tenerlo ya listo, es del todo normal que se agote siempre. Con él puedes improvisar una tabla de embutidos en minutos, preparar un bocadillo rápido o usarlo para dar sabor a una receta.

En definitiva, en un un mercado lleno de novedades, este jamón recuerda que lo auténtico nunca pasa de moda. No necesita envases llamativos , tan sólo hace falta probarlo para entender por qué vuela de las estanterías. Así que ahora ya lo sabes, si lo ves en tu próxima compra, no lo dejes escapar ya que es posible que si te fijas de nuevo ya no quede ni un sólo envase.