OKDIARIO destapó el fiasco de la madre de Lamine y adelantó dos fichajes del Real Madrid en 2025

OKDIARIO ha marcado la agenda informativa en deportes con noticias de gran calado relacionadas con Lamine Yamal, Franco Mastantuono y Dean Huijsen. Además ha conseguido reunir a las grandes voces del deporte en España entrevistando a los grandes personajes de la actualidad como Carlos Alcaraz, Perico Delgado, Luis de la Fuente, Sergio Scariolo o Carlos Sainz.

Este periódico adelantó en exclusiva el último fichaje bomba del Real Madrid esta temporada. El 8 de junio, en una información publicada por Iván Martin, OKDIARIO aseguró que trajo a sus lectores una noticia que se titulaba así «Fichaje cerrado: Mastantuono jugará en el Real Madrid hasta 2031». El club blanco anunciaría el aterrizaje del argentino cinco días después confirmando la información dada por este medio.

OKDIARIO también adelantó en exclusiva otro de los fichajes bomba del Real Madrid cuando Eduardo Inda reveló el 8 de abril de 2025 en El Chiringuito que Dean Huijsen, central de 19 años del Bournemouth y de la selección española, ya había dado el visto bueno a fichar por el club blanco las seis próximas temporadas. «He dicho que el Real Madrid tiene el sí de Huijsen, pero el Bournemouth pide 50 millones y el Real Madrid quiere abaratar la operación», reveló el director de OKDIARIO. El fichaje se hizo oficial el 17 de mayo de 2025 cuando el Real Madrid confirmó que Huijsen se vinculaba a la entidad madridista hasta el 30 de junio de 2030, convirtiéndose en el primer refuerzo de la plantilla que cogería Xabi Alonso a partir del 26 de mayo.

El medio dirigido por Eduardo Inda adelantó el 29 de septiembre de 2025 una información firmada por Francisco Rabadán que destapaba el peculiar negocio montado por la madre de Lamine Yamal. Sheila Ebana aprovechaba el tirón de su hijo para organizar una cena navideña de gala en Londres con precios desorbitados que llegaban hasta los 800 euros el cubierto aunque luego tuvieron que bajar el precio y las expectativas. «No pierdas la oportunidad de conocer a la madre del mejor futbolista del mundo», rezaba la invitación con la que atraían a los clientes para un evento previsto el 7 de noviembre.

Los que optaran por el pack más caro dispondrían de champán a la llegada, tres platos de comida, oportunidad para fotografiarse con la madre del jugador, mesa VIP y barra libre hasta las 23 horas. Los que quisieran la entrada más barata, por 150 euros, solo podrían disponer de los tres platos de comida y de media hora de champán al inicio de la velada. La exclusiva ponía en evidencia el aprovechamiento comercial de la fama del futbolista del Barcelona.

OKDIARIO fue más allá y envió a Londres al periodista Hugo Carrasco a colarse en la cena en persona el 8 de noviembre de 2025, destapando un auténtico fiasco. La madre de Lamine Yamal prohibió hablar de su hijo y la gente se fue con hambre tras pagar hasta 330 euros por el cubierto. Sheila Ebana, acompañada por Benjamín Zarandona, ex jugador del Betis, no habló en ningún momento de su hijo y prohibió las preguntas sobre él a todo el que se acercaba. Sólo se animó a bailar una conga que las cámaras de OKDIARIO captaron y de las que muchos medios de comunicación se hicieron eco.

La cena, prevista inicialmente en un hotel de cinco estrellas en Londres, se trasladó finalmente al Leonardo Royal Hotel, de cuatro estrellas, pero el precio de las entradas no cambió. Las había de tres tipos: de 100, 170 y 300 euros, todas incluyendo un cóctel al inicio y el menú de tres platos. El menú fue «cuanto menos ligero, puesto que la gente se fue con hambre», según constató el enviado especual de OKDIARIO, demostrando que el negocio montado por la madre de Lamine Yamal era más humo que sustancia.

Las grandes voces en OKDIARIO

Otra de las exclusivas que este periódico logró en 2025 fue entrevistar a Perico Delgado justo después de que la última etapa de la Vuelta a España quedase cancelada por las manifestaciones de los radicales propalestinos en las calles de Madrid. El legendario ciclista atendió a este periódico y señaló al Gobierno de Pedro Sánchez por ese final completamente insólito de la carrera. «Al final han provocado violencia contra violencia. Han demostrado que al final la guerra nunca va a acabar. Es algo lamentable. Daña la imagen de la Vuelta y de España. La culpa es del Gobierno español», dijo en nuestros micrófonos.

OKDIARIO también consiguió entrevistas exclusivas con grandes estrellas del deporte español como Carlos Alcaraz, quien se sentó con este diario en Turín durante las ATP Finals. «He encontrado el equilibrio entre rendir dentro de la pista y disfrutar fuera», declaró el tenista murciano en una conversación en la que dialogó sobre el camino recorrido, lo que queda por recorrer y su forma de afrontar los retos. «A veces echo alguna partida en la consola porque me ayuda a desconectar», confesó Alcaraz, demostrando que mantiene su esencia casera pese a convertirse en número uno mundial. Este periódico además fue el primero en publicar que Samu López sería el sustituto de Juan Carlos Ferrero como entrenador de Alcaraz.

La entrevista exclusiva de OKDIARIO con el tenista español demostraba el acceso privilegiado de este periódico no solo a los escándalos políticos, sino también a las grandes figuras del deporte. Otros nombres importantes del mundo del deporte como Luis de la Fuente, Sergio Scariolo o Carlos Sainz han querido estar presentes en este periódico. Este periódico ha demostrado su fortaleza en el mundo del deporte consiguiendo conversaciones íntimas que otros medios no logran mientras seguía destapando los negocios turbios del entorno de los futbolistas como la cena de la madre de Lamine Yamal.