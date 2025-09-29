La madre de Lamine Yamal no ha querido perder la oportunidad de hacer caja gracias a la popularidad de su hijo. Sheila Ebana celebrará una cena navideña de gala el próximo 7 de noviembre en Londres con ella como reclamo en la tarjeta de visita. «No pierdas la oportunidad de conocer a la madre del mejor futbolista del mundo», reza la invitación con la que están atrayendo a los clientes.

El precio de los cubiertos va desde los 150 a los 800 euros. Los que opten por el pack más caro dispondrán de champán a la llegada, tres platos de comida, oportunidad para fotografiarse con la madre del jugador, mesa VIP y barra libre hasta las 23 horas. Los que quieran la entrada más barata sólo podrán disponer de los tres platos de comida y de media hora de champán al inicio de la velada a las 19 horas. Luego tendrán que pagarse cada consumición. Además, existe una entrada intermedia, denominada como Silver Ticket, que proporciona una botella de vino, además de la comida y el champán.

La experiencia se prolongará durante cuatro horas y se celebrará en el Nobu Hotel London Portman Square, en su restaurante japonés. A las 19 horas está previsto que haya un cóctel de bienvenida con champán extendiéndose hasta las 19:30. Posteriormente, será el turno de la cena, aunque no se especifica si será sentada o de pie. Los organizadores prometen «entretenimiento en vivo». A las 21:00 horas llegará el turno para el baile con una espectáculo previsto con DJ y baile en un evento que terminará a las 23:00 horas.

La entrada al evento está restringida a mayores de 18 años, justo la edad que cumplió Lamine Yamal el pasado mes de julio, y por cuya fiesta se montó una gran polémica al utilizar personas con enanismo en el evento que se celebró en Barcelona. Para esta cita no está previsto que el jugador aparezca por Londres y menos siendo un viernes por la noche en la previa de una jornada de Liga que les medirá al Celta de Vigo.

Lamine, el mejor del mundo

La empresa JEN C Events es la que está moviendo las entradas y lo está haciendo a través de una promoción agresiva. «Bienvenidos a la Fiesta de Navidad para los aficionados al fútbol, ​​con la invitada especial Sheila Ebana, madre de Lamine Yamal, el mejor futbolista del mundo. ¡No se pierdan este emocionante evento! ¡Apúntenlo en su calendario y prepárense para una noche inolvidable!», aseguran en la promoción.

Se desconoce el caché que cobrará la madre de Lamine Yamal por esta aparición en Londres, pero es evidente que los organizadores tienen grandes esperanzas de hacer caja en un recinto que puede albergar a más de 400 comensales. Sheila Ebana, igual que su ex marido Mounir Nasraoui, no pierden la oportunidad de sacar rendimiento al éxito de su hijo.