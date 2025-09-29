La última del padre de Lamine Yamal: aparece hablando y besando a un maniquí de su hijo

El padre de Lamine Yamal es un foco mediático cada vez que coge su móvil para compartir su vida en redes sociales. Caracterizado por la originalidad en su contenido, millones de seguidores siguen de cerca su contenido para conocer más de la vida del futbolista del FC Barcelona. Sin embargo, lo que nadie se esperaba es ver el nuevo tributo que ha hecho en honor a su hijo.

Todo comenzó a raíz de la dinámica de tutoriales de cocina que ha estado haciendo en las últimas semanas, donde este lunes quiso mostrar a sus seguidores su receta de nuggets de pollo. Pero lo que más sorprendió a todo el mundo fue que, cuando enfocaba al mural de Lamine, aparecía un maniquí del futbolista con la cuarta equipación de la pasada temporada.

Fue entonces cuando Mounir Nasraoui se vino arriba: «Te quiero mucho, hijo, papá te quiere. Tengo una sorpresa para ti, maniquí. Ya te la pondré y se la enseñaremos a la gente», decía mientras lo besaba posando con el plato que había cocinado para sus fans. Una imagen que recuerda al vídeo de Joan Laporta cuando abrazó un maniquí con la camiseta de Leo Messi en 2021 en medio de los rumores de su salida del Barcelona.

Lamine Yamal, objetivo PSG

El delantero de 18 años regresó este domingo de su lesión y volvió a ser ese jugador determinante en su vuelta con Hansi Flick. Nada más salir al campo dio una asistencia a Robert Lewandowski y demostró que no había perdido el desequilibrio que venía haciendo hasta el último parón de selecciones.

Ahora el objetivo es el tan ansiado partido de Champions frente al Paris Saint-Germain en Montjuic el próximo miércoles. Un partido que, además de ser un rival directo en la Champions, supondrá un examen vital para coger sensaciones para volver a aspirar grande esta temporada. Lamine Yamal parece estar preparado para enfrentarse al campeón de Europa.