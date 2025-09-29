Al Barcelona le sirve con un poco de Lamine Yamal

Un minuto fue lo que tardó Lamine Yamal en dejar su sello en el partido entre el Barcelona y la Real Sociedad. El delantero regresaba tras su lesión y Flick le reservó para el tramo final, teniendo en cuenta que el miércoles les visita el campeón de Europa. Cuatro partidos se había perdido el joven futbolista, aunque el Barça no dejó de ganar sin él. Eso sí, nada más entrar ha vuelto a dejar claro que, aunque los culés hayan ganado todo sin él, su calidad es determinante.

En el minuto 58, Hansi Flick le daba entrada en el terreno de juego. Lamine Yamal volvía después de dos semanas fuera por lesión y demostró que no le hacen falta 90 minutos o media hora para decidir un partido. Y es que el internacional español saltó al campo y un minuto después le dio una asistencia de lujo a Lewandowski que sirvió para que el Barça remontara el partido, puesto que los donostiarras se adelantaron en la primera parte.

Lamine cogió el balón cerca del pico del área, encaró a Sergio Gómez, se fue en velocidad por el exterior con un toque sutil y le puso un caramelo en forma de centro perfecto al polaco. El balón no pudo ser mejor y si hay algo que tiene Robert Lewandowski es instinto goleador. No perdonó el ariete, que cabeceó al fondo de la red el regalo del 10 del Barcelona para poner el 2-1 y acercar al equipo al liderato.

Fue la primera intervención del extremo en el partido. No llevaba ni un minuto sobre el terreno de juego cuando ya había regalado un gol a Lewandowski para consumar la remontada ante un conjunto donostiarra que plantó cara hasta el final, pero a la que le faltó tener una determinación que sí que tiene Lamine Yamal. El joven futbolista volvió, de esta manera, a lo grande, tras la lesión que le ha tenido fuera de los terrenos de juego durante dos semanas.

Lamine Yamal vuelve a lo grande

El atacante viajó con España para los dos primeros partidos de la fase de clasificación para el Mundial 2026 ante Bulgaria y Turquía y, desde entonces, no había vuelto a jugar. A su regreso a Barcelona presentaba unas molestias que terminaron siendo una pubalgia y que le impedía jugar durante dos semanas. En total, cuatro partidos en los que el joven astro culé no pudo estar con el resto de sus compañeros, los que disputaron ante Valencia, Newcastle, Getafe y Real Oviedo.

El conjunto azulgrana no notó la ausencia de su estrella, puesto que ganó todos los partidos en los que no estuvo. Especialmente contra los che y los azulones, a los que ganaron cómodamente. Sin embargo, sí que han notado todo lo que es capaz de darles el joven futbolista en apenas unos minutos. Nada más volver, ha vuelto a ser protagonista y a convertirse en un jugador decisivo para la victoria de los de Flick, que gracias a un jugadón que se inventó al minuto de estar sobre el césped, son líderes de la Liga.