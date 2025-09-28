Remontada de líder del Barcelona

Un poco de Lamine Yamal es mucho en este Barcelona. El joven, de sonrisa plateada y fútbol vertical vio desde el banquillo como Odriozola adelantaba a la Real Sociedad y Koundé neutralizaba la estocada. Flick tenía clara su hoja de ruta. «Treinta minutos para Lamine». Dicho y hecho. El extremo entró cuando el reloj señalaba la hora de un partido atascado que lo desatrancó Yamal de inmediato. Su primer contacto con el balón desembocó en asistencia a Lewandowski y en triunfo y liderato para el Barcelona.

El tiempo pareció detenerse en Montjuic. Ahí celebró el Barcelona la Liga el pasado 19 de mayo y aquí vuelve a instalarse en lo alto de la clasificación cuatro meses después. Como si nada hubiera cambiado y el césped no se hubiera plantado. De líder a líder, esta vez al superar a una Real Sociedad carente de confianza y solidez para asaltar el feudo azulgrana. Hizo lo más difícil que fue adelantarse, pero le acabaron temblando las piernas.

Claro que Montjuic no parecía el escenario ideal para revertir la inercia negativa por más que se empeñara Odriozola. El lateral jugó por la lesión de Aramburu y marcó en la única ocasión de la Real Sociedad. Gran contragolpe entre Oyarzabal, Barrene y el mencionado Odriozola. A partir de ahí, fundido a negro txuri-urdin. El gol en contra despejó la mente de los de Flick que pasaron a monopolizar la posesión y las ocasiones de gol.

Remiro barrió todo lo que pudo. El tiro de Pedri, el de Bardghji… Hasta que un saque de esquina servido por Marcus Rashford, uno de los más destacados en el primer tiempo, fue rematada de cabeza por Kounde para igualar el partido. Flick miró hacia el banquillo y puso en juego a Dani Olmo por Dro para el inicio del segundo tiempo con la idea de buscar más desborde en la mediapunta, mayor velocidad de ejecución y más juego entre líneas.

También sacó a Lamine y ahí cambió el signo del partido. En la primera acción que intervino, un minuto después, el de Rocafonda encaró a Sergio Gómez, y sirvió a Lewandowski. El polaco no desaprovechó el regaló y culminó la remontada. Se animó la Real con el resultado en contra, tuvo un par de buenas aproximaciones, especialmente una de Oyarzabal, que acabó en saque de esquina, pero parecía más cerca la sentencia del Barcelona que el empate de la Real Sociedad.

Remiro, con ocho paradas, mantenía vivo a los suyos, pero como no cerraba el partido, la Real se sintió con opciones hasta el final. De hecho, el larguero evitó el empate de Kubo. Respondió Lewandowski con otro larguerazo y ya no hubo más allá de la incertidumbre por el resultado corto. El Barça es el nuevo líder de la Liga, con un punto más que el Real Madrid después de siete partidos.