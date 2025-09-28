Así queda la clasificación de la Liga tras la victoria del Barcelona contra la Real Sociedad

El Barcelona es el nuevo líder de la Liga, tras superar al Real Madrid en la clasificación. El conjunto culé tenía la oportunidad de ponerse en primera posición, después de la goleada del Atlético al conjunto blanco, en el derbi madrileño. No la desaprovecharon. Les costó, puesto que tuvieron que remontar, pero terminaron ganando el partido con una acción en la segunda parte, nada más salir al terreno de juego Lamine Yamal.

Los culés se quedan con 19 puntos, después de seis victorias y un empate. Suman un punto más que el Real Madrid, que hasta el derbi contaba sus partidos por victorias. El Villarreal está ya en tercera posición, mientras que el Elche es la gran revelación de la temporada y con 13 puntos en las primeras jornadas se pone en cuarta posición, en zona Champions siendo un recién ascendido.

El Atlético de Madrid sube hasta la quinta plaza tras la manita al conjunto blanco, quedando igualado a 12 puntos con el Espanyol. Por su parte, el Getafe suma ya 11 puntos. Sevilla y Athletic aparecen con 10, asomándose a las plazas de arriba, mientras que el Betis, con un partido menos, tiene nueve puntos.

Más cerca ya de la zona baja están Valencia y Alavés, con ocho puntos, mientras que con siete está Osasuna. Empatados a cinco puntos aparecen hasta cinco equipos, el último de ellos, ya en descenso. Se trata de Levante, Rayo, Celta, Real Sociedad y Mallorca, con los bermellones en antepenúltima posición. Cierran con tres puntos el Real Oviedo y el Girona.

Clasificación de la Liga