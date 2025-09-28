Flick: «Ser líderes mete presión al Real Madrid»

El Barcelona remontó a la Real Sociedad y aprovechó la goleada del Atlético al Real Madrid en el derbi para asaltar el liderato de la Liga. Aventaja a los blancos por un punto y mantiene la imbatibilidad en el campeonato. Todo lo mencionado fue precipitado por Lamine Yamal, que en sólo media hora liquidó al conjunto vasco y restituyó a los de Flick en lo alto de la tabla.

«Ha sido una victoria de equipo. Sabían cómo jugar y ha sido un trabajo difícil pero lo hemos merecido», inició Flick ya con el liderato en el bolsillo. «Está bien, pero esto es un camino largo. Tenemos que ir haciendo nuestro trabajo. Esto es momentáneo. Está bien, pone presión a los oponentes, al Real Madrid y a los que van detrás. Hemos de defender esta posición», indicó el técnico azulgrana.

Flick aseguró en la previa que a Lamine Yamal le daría media hora, el alemán no es amigo de asumir riegos y sólo dio entrada al extremo cuando el reloj señalaba la hora de partido. El de Rocafonda salió, vio y desatascó el partido. El primer balón que tocó fue una asistencia para que Lewandowski sellara la remontada. «Estoy feliz por su regreso. Todos lo estamos. Ha demostrado rápidamente que es excepcional. Es muy bueno tenerlo de vuelta», aseguró Flick.

Pedro volvió a ser titular y ejerció como eje de todas las operaciones azulgranas. «Pedri es especial. Es un gran jugador. Está mejorando en ser líder. Es una locura de jugador, muy importante. Cuando está sobre el verde, está en todos lados. Nos da control de la pelota y sabe la posición en la que ha de estar. Es muy bueno. Junto a De Jong han organizado muy bien al equipo. Disfruto mucho de esos momentos», explicó Flick.

El alemán sorprendió con Dro en el inicio, un joven canterano que disputó toda la primera parte. «Es un jugador con mucho talento. Es un jugador Barça. Está muy bien tener este tipo de jugadores para poder gestionar minutos. Me gusta mucho que todo el mundo intente dar su mejor versión. Esto es lo que necesitamos porque tenemos muchos partidos», detalló.