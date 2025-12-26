El City deja tirado a uno de sus equipos por problemas entre la Federación y la Liga

City Football Group, el holding que administra el Manchester City y otra decena de clubes en el mundo, ha anunciado que cede propiedad de uno de ellos. Se trata del Mumbai City, de la India, debido a los problemas que atraviesa el fútbol profesional en este país, donde la Liga se encuentra parada desde septiembre y todavía se desconoce cuándo se pondrá en marcha. CFG poseía el 65% de las acciones del club, que ahora pasan a ser de nuevo de los propietarios fundadores de la entidad.

«Mumbai City FC confirma que City Football Group Limited (CFG) ha cedido su participación en el Club. Los propietarios fundadores asumirán el control total de la organización a partir de ahora», señala el club en un comunicado. Desde el propio grupo no han explicado nada, hasta el punto de que el club sigue figurando entre los nombres de los otros 12 que controlan.

«CFG ha tomado esta decisión tras una revisión comercial exhaustiva y ante la incertidumbre que rodea el futuro de la Superliga India (ISL). Esta decisión refleja el enfoque disciplinado y estratégico de CFG, que se centra en las áreas donde puede tener el mayor impacto a largo plazo», dice el comunicado emitido por el club indio.

Finalizan señalando que «CFG sigue orgulloso de los logros y profundamente agradecido a todos los que están relacionados con Mumbai City FC», aunque no aclaran que sucederá con la entidad ahora que el holding les ha dejado y en un momento en el que la liga se encuentra suspendida y sin fecha para volver a ponerse en marcha. Sí que dejan abierta la posibilidad de «continuar sus relaciones y asociaciones en la India en los próximos años».

City Football Group huye de la India

De esta forma, City Football Group deja a uno de sus clubes que, por el número de habitantes que hay tanto en la ciudad de Bombay como en la India representaba uno de los mercados más importantes a nivel de estrategia. De hecho, en Asia tienen otros dos clubes, debido a la importancia de invertir en estos países, aunque la tradición futbolística no sea la más significativa, con una participación al 20% en el Yokohama F Marinos japonés y al 29,7% en el Sichuan Jiuniu chino.

Más allá de estos clubes, CFG controla en su totalidad el Manchester City, Melbourne City, Montevideo City Torque y Troyes, además de tener al 99% el Lommel belga, al 90% el Bahia brasileño, al 80% el New York City de la MLS y el Palermo italiano y, en menor medida, al 47%, el Girona. La lista la completaba el conjunto indio, pero por discrepancias entre la Federación y la empresa operadora de la Liga, FSDL, han decidido poner fin a su participación en el club.

Debido a este conflicto entre la All India Football Federation y FSDL, la competición, que debía haber empezado en septiembre, se encuentra completamente parada. La falta de acuerdo entre las partes ha dejado en una situación más que delicada ya no sólo a los clubes, sino a jugadores y demás empleados, algo que se incrementa en el Mumbay City, con la huida de los accionistas mayoritarios.