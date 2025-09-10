Encuentran muerto en su casa a Paul Baccaglini, ex presidente del Palermo de 41 años

El fútbol italiano está de luto tas conocerse una trágica noticia que ha sacudido tanto al deporte como al país en general. Paul Baccaglini, ex presidente del Palermo y conocido rostro televisivo en Italia, ha sido encontrado sin vida en su casa de Segrate, cerca de Milán, a los 41 años. Según las primeras informaciones publicadas por medios locales, todo apunta a que se habría tratado de un suicidio, aunque las autoridades mantienen abiertas todas las hipótesis hasta que se realice la autopsia. Fue su pareja quien descubrió el cuerpo, lo que añade aún más dramatismo a una noticia que ha dejado en shock a todos en Italia.

Paul Baccaglini era un personaje peculiar, difícil de encasillar. Nacido en Estados Unidos en 1984, hijo de padre norteamericano y madre italiana, se crio a caballo entre dos culturas y se abrió camino en distintas facetas de la vida pública. Durante un tiempo intentó dedicarse al baloncesto, jugando incluso en categorías menores de la liga italiana, pero pronto encontró su verdadero espacio en los medios de comunicación.

En 2017 sorprendió a todos al dar el salto al fútbol profesional. Fue entonces cuando, de la mano de un fondo de inversión, se presentó como el nuevo presidente del Palermo, un histórico del fútbol italiano. Su llegada generó ilusión, sobre todo en una afición cansada de los vaivenes del club bajo la presidencia de Maurizio Zamparini. Baccaglini apareció como un hombre joven, moderno y con ideas renovadoras, incluso se presentó ante la prensa mostrando un tatuaje del escudo rosanero en el pecho para ganarse a la afición. Sin embargo, aquel proyecto duró apenas unos meses. Las negociaciones con Zamparini se complicaron, no hubo suficientes garantías financieras para cerrar la compra y, finalmente, su etapa al frente del Palermo terminó sin concretar el ansiado cambio de rumbo.

Pese a lo fugaz de su paso por el club, el recuerdo de Paul Baccaglini es importante en el club, que publicó un comunicado lamentando su pérdida y enviando un mensaje de apoyo a la familia. «Palermo FC, junto con el presidente Dario Mirri y toda la familia del City Football Group, expresan sus condolencias por la prematura desaparición de Paul Baccaglini», señalaron. También los medios en los que trabajó han mostrado su pesar después de conocerse la trágica noticia.

Ahora la Fiscalía de Milán y los Carabinieri trabajan en la investigación. Los próximos días serán clave para conocer más detalles, ya que la autopsia debería arrojar luz sobre lo ocurrido. Mientras tanto, lo único seguro es el vacío que deja su partida en distintos ámbitos: en la televisión, donde dejó huella con su estilo atrevido; en el fútbol, donde aunque su etapa fue breve se ganó el respeto de muchos; y en su círculo cercano, que hoy enfrenta la pérdida de un joven que debía tener todavía mucho camino por delante.