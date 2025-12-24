Una marea humana sigue en Palma al enigmático hombre de la máscara mientras reparte premios y viajes

Palma vive estos días atrapada en un misterio urbano que no deja indiferente a nadie. Más de 400 personas, de todas las edades, nacionalidades y condiciones sociales, se congregaron este pasado domingo por la tarde para seguir los pasos de un personaje tan silencioso como magnético: el hombre de la máscara del rayo azul.

El fenómeno comenzó a las 18:30 horas en el parque de Ses Estacions. Custodiado por dos corpulentos colaboradores y vestido completamente de negro, el enigmático individuo apareció entre la multitud con el rostro cubierto por una máscara atravesada por un rayo azul luminoso, una imagen más propia de una película futurista o de un cómic que de la vida cotidiana palmesana. En cuestión de minutos, el parque quedó colapsado por curiosos, móviles en alto y miradas expectantes.

Sin pronunciar palabra, el misterioso personaje comenzó a repartir decenas de tarjetas entre los asistentes. La expectación creció al conocerse que tres de ellas escondían premios especialmente atractivos: un viaje para dos personas a cualquier punto de España y dos experiencias exclusivas en un centro de ocio de la isla. Cada gesto, cada movimiento, era seguido de cerca por una multitud deseosa no solo de un regalo, sino de una pista que revelara la identidad oculta tras la máscara.

Según fuentes de la organización, esta no será la última aparición. En la próxima convocatoria, todos los asistentes recibirán tarjetas con un código QR que permitirá participar en el sorteo de tres nuevos premios, un anuncio que no ha hecho sino avivar aún más la expectación.

Pero el misterio no es nuevo. La primera aparición tuvo lugar semanas atrás, también a las 18:30 horas, un domingo de noviembre, cuando la rutina habitual de la plaza de España se vio interrumpida por una figura inquietante. Turistas despistados, vecinos apresurados y adolescentes absortos en sus pantallas alzaron la vista ante la presencia del hombre enmascarado. Sin hablar, sin gesticular, caminó lentamente hasta una silla situada frente a la unidad de la Policía Local que vigila la zona y allí permaneció sentado durante más de una hora.

La escena convirtió uno de los puntos más transitados de Palma en un improvisado espectáculo urbano. Los más atrevidos se acercaban en busca de respuestas. La respuesta era siempre la misma: silencio absoluto. Lo único que rompía la quietud eran las especulaciones. ¿Un nuevo superhéroe mallorquín? ¿Un influencer de incógnito? ¿Una elaborada acción publicitaria, un experimento social o una performance artística?

El misterio se intensificó cuando varios testigos aseguraron que el hombre habló brevemente con los agentes de la Policía Local antes de sentarse. «Algo les dijo, eso está claro, pero no nos quieren contar nada», comentaba un joven que presenció la escena.

Por ahora, no hay respuestas oficiales. Solo quedan cientos de vídeos circulando por redes sociales, teorías que crecen con cada aparición y una ciudad entera pendiente de un personaje que ha logrado lo más difícil: detener el ritmo de Palma y sembrar la intriga. La pregunta sigue en el aire: ¿Quién es realmente el hombre de la máscara del rayo azul y cuál será su próximo movimiento?