Campaña de señalamiento y acoso político contra el portavoz de Vox en Manacor. «Esteve Sureda, violador» es la pintada que ha aparecido frente al instituto de esta localidad mallorquina y que la formación de Santiago Abascal en un comunicado ha calificado de «infame, cobarde y absolutamente intolerable en una sociedad democrática”.

Se trata, por tanto, de un espacio público visible diariamente para cientos de alumnos de esta localidad gobernada por el alcalde separatista Miquel Oliver en coalición con los socialistas.

«Desde Vox Manacor no entendemos cómo, estando a la vista de menores y de la comunidad educativa, la dirección del centro no haya tomado medidas inmediatas para exigir su retirada o condenar públicamente unos hechos de tal gravedad», ha señalado Sureda, añadiendo que «no es una simple gamberrada».

«Es una acusación gravísima, falsa y miserable que busca destruir la reputación de una persona por el mero hecho de defender unas ideas que algunos no soportan. Esto no es libertad de expresión: es difamación, es odio y es acoso político».

El portavoz de Vox en Manacor ha anunciado que ya se están estudiando las acciones legales pertinentes para que los responsables de este ataque respondan ante la justicia. «No todo vale en política. Quien cruza la línea de la discrepancia para entrar en la calumnia debe asumir las consecuencias», abunda el líder de Vox en Manacor.

Sureda ha señalado directamente el clima de crispación política, provocado por el alcalde separatista de Més Esquerra, Miquel Oliver, quien en diferentes plenos se ha dirigido a los concejales de Vox despectivamente.

«Cuando desde las instituciones o desde determinados colectivos se alimenta el discurso del señalamiento, cuando se normaliza llamar fascista o ultraderechista a quien piensa diferente, se está abonando el terreno para que ocurran hechos como éste. Después vienen las pintadas, las amenazas y los intentos de linchamiento público».

El concejal ha querido dejar claro que no se dejará amedrentar. «No me van a callar. No van a conseguir que demos un paso atrás. Seguiremos defendiendo a nuestros vecinos, la seguridad en nuestras calles y el respeto a la ley. Frente al odio, más firmeza; frente a la mentira, más verdad».

Desde Vox Manacor han exigido una condena pública e inmediata por parte del equipo de gobierno municipal y del resto de formaciones políticas, así como una actuación clara por parte de los responsables del centro educativo ante un mensaje que, insisten, no puede normalizarse ante menores.

«El silencio ante una acusación tan grave es complicidad», ha advertido Sureda que, finalmente, ha apelado a la convivencia y al respeto. «Manacor no puede convertirse en un espacio donde quien discrepa sea perseguido, señalado o falsamente acusado de delitos tan graves. La democracia se basa en el debate y el respeto, no en la difamación ni en el señalamiento personal».