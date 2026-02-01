Baches y socavones de medio metro en las calles de Manacor por la dejadez total del alcalde separatista, Miquel Oliver (Més Esquerra) por la grave falta de mantenimiento de las calles y los espacios públicos del municipio.

Una situación que se ha ido agravando de manera progresiva durante los últimos años y que evidencia la dejadez del actual equipo de gobierno de socialistas e independentistas.

El estado de conservación del asfaltado y de las aceras ha empeorado notablemente donde la presencia de baches, desperfectos y pavimentos deteriorados se han convertido en una imagen habitual tanto en las calles de Manacor como en los núcleos costeros y rurales. Lejos de reaccionar y actuar con diligencia, el equipo de gobierno ha optado por la inacción, permitiendo que cada día aparezcan nuevos socavones sin una respuesta efectiva ni planificada.

Esta situación preocupa cada vez más a los vecinos, que expresan su malestar tanto en la calle como en las redes sociales.

«No hablamos de un problema puntual, sino de una dejadez generalizada que afecta al día a día de la gente», ha señalado el presidente de la Junta Local, Mateu Fullana.

Ante esta situación, el PP de Manacor ha presentado una propuesta para que sea debatida en el próximo pleno ordinario del mes de febrero, con el objetivo de obligar al equipo de gobierno a abordar públicamente esta problemática. La iniciativa reclama la elaboración inmediata de un plan integral de rehabilitación de las calles, con un calendario claro de actuaciones y el inicio urgente de las obras en los puntos más degradados.

«Manacor necesita gestión, planificación y acción, no excusas ni burlas ante un problema que afecta a la seguridad y a la calidad de vida de la gente», ha concluido Fullana, remarcando «la incapacidad de socialistas e independentistas para gestionar el mantenimiento básico del municipio».