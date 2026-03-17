Al banquillo por estafar a un matrimonio de Mallorca con una herencia millonaria falsa y hacerles perder la casa

La Audiencia Provincial de las Islas Baleares sentará en el banquillo a tres personas acusadas de haber estafado a un matrimonio de Mallorca hace 14 años mediante un supuesto engaño relacionado con una herencia millonaria procedente de Alemania.

Los hechos se remontan a 2012, cuando los procesados, según el relato recogido en la causa, elaboraron una historia falsa en la que dos de ellos afirmaban que iban a recibir una cuantiosa herencia. Para poder tramitarla, aseguraban, era necesario disponer previamente de fondos.

Bajo este pretexto, solicitaron a las víctimas que pidieran un crédito con garantía hipotecaria sobre una vivienda de su propiedad en el municipio de Inca. El matrimonio accedió y acudió a una notaría, donde firmó una escritura de constitución de hipoteca cambiaria con el tercer acusado, que actuaba como prestamista.

En ese acto se le entregó una letra de cambio por importe superior a los 67.000 euros. Ese mismo día, en otra notaría, una de las acusadas formalizó una escritura de reconocimiento de deuda por valor de 68.000 euros.

Al día siguiente, las víctimas entregaron hasta 20.000 euros adicionales, también documentados mediante reconocimiento de deuda con un plazo de seis meses. Sin embargo, llegado el vencimiento, el pago no se produjo y la deuda fue objeto de renegociación. Posteriormente, se constituyó una segunda hipoteca sobre la vivienda de Inca a favor de una mercantil, con un plazo de amortización de dos meses, que tampoco fue abonado.

En enero del año 2014 se firmó una escritura de pago de deuda y cancelación de hipoteca, tras la cual la propiedad del inmueble pasó a manos de la mercantil.

La Fiscalía considera que todos estos hechos constituyen un delito de estafa agravada y solicita para cada uno de los acusados un total de cuatro años de prisión, además de la anulación de las escrituras vinculadas al procedimiento.