Los vecinos de Manacor denuncian en un nuevo vídeo de Vox que los magrebíes «roban en muchos sitios»

Vox en Baleares ha lanzado en sus redes sociales un nuevo vídeo de su reciente visita a la localidad mallorquina de Manacor donde habla con los vecinos para constatar el creciente ambiente de inseguridad que se vive en la ciudad a causa de la inmigración ilegal y descontrolada. OKBALEARES ya publicó la primera entrega el pasado sábado.

Esta vez una vecina de Manacor se sienta en un banco en una plaza de la capital del Llevant para contarle al presidente del partido de Santiago Abascal en Baleares y presidente también del Parlament, Gabriel Le Senne, que «los que no comen jamón se organizan en grupitos y entran a robar en muchísimos sitios. A mí me entraron hace dos años en mi casa de Cala Morlanda».

Esta mujer añade que «la situación es terrible. Todo ha cambiado mucho. Yo por la noche no me atrevo a salir porque es peligroso. Sabemos quiénes fueron los que me entraron a robar, puse la denuncia pero nunca más se supo».

El primer vídeo, publicado este sábado por este periódico, ha generado una gran controversia al señalar una realidad que, según ellos, la izquierda no quiere reconocer: que la ciudad está llena de comercios regentados por personas de origen marroquí. Una vez publicado el reportaje, los voceros y medios subvencionados por el Ayuntamiento, dirigido por el alcalde separatista de Manacor, Miquel Oliver, no tardaron en criticar duramente a Vox y en especial a su líder local, Esteban Sureda.

«Esta gente tiene un problema serio. Están intentando, sin éxito, tacharnos de racistas por el simple hecho de decir la verdad y llamar a las cosas por su nombre. ¿Cómo voy a estar en contra de la inmigración si estoy casado con una mujer de Nicaragua? Lo que critico es la inmigración irregular, de toda aquella gente que solo viene a delinquir y a vivir del cuento y de las paguitas del Estado. Aquí, toda persona que venga a integrarse, trabajar y sumar es bienvenida», ha asegurado Sureda.