Un vídeo de Vox Baleares desata la polémica: «Al pasear, a veces no sabes si estamos en Manacor o en Marruecos»

La publicación de un vídeo de la visita de Gabriel Le Senne, líder de Vox Baleares, al municipio de Manacor ha generado gran controversia al señalar una realidad que, según ellos, la izquierda no quiere reconocer: que la ciudad está llena de comercios regentados por personas de origen marroquí. Una vez publicado el reportaje, los voceros y medios subvencionados por el Ayuntamiento, dirigido por el alcalde separatista de Manacor, Miquel Oliver, no tardaron en criticar duramente a Vox, y en especial a su líder local, Esteban Sureda.

«Esta gente tiene un problema serio. Están intentando, sin éxito, tacharnos de racistas por el simple hecho de decir la verdad y llamar a las cosas por su nombre. ¿Cómo voy a estar en contra de la inmigración si estoy casado con una mujer de Nicaragua? Lo que critico es la inmigración irregular, de toda aquella gente que solo viene a delinquir y a vivir del cuento y de las paguitas del Estado. Aquí, toda persona que venga a integrarse, trabajar y sumar es bienvenida», señaló Sureda.

En el vídeo, el líder local recorre junto al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, el centro de la ciudad, especialmente la plaza Ramon Llull y la avenida del Torrent, mientras dialoga con vecinos. En el post se muestran numerosos carteles de establecimientos con tipografía árabe. «Aquí no jugamos en igualdad de condiciones. Una barbería marroquí —de las que hay muchas en la ciudad— cobra el corte de pelo a 7 euros, mientras que los peluqueros de toda la vida tienen que cobrar 20 euros para poder llegar a fin de mes.

Además, los españoles tenemos que cumplir horarios, normas e impuestos, mientras que a esta gente se les permite abrir barberías o carnicerías hasta las cinco de la mañana y no pasa nada. Repito: gente que venga a trabajar y a sumar, sí. Lo que no queremos son delincuentes», comentó Sureda.

«Lo mejor de todo es que el paseo por el pueblo lo hicimos por zonas más o menos correctas. No quise llevar a Gabriel Le Senne a la ‘zona cero’ para que no se asustara. A veces no sabes si estás en Manacor o en Marruecos». El dirigente afirmó que el vídeo busca alertar sobre lo que consideran un deterioro del comercio local y del estado del municipio: «Manacor no había estado tan mal nunca. Desde que gobierna el separatista Miquel Oliver, la dejadez de los servicios municipales es absoluta. Las calles están llenas de baches, los enfrentamientos con la Policía Local son constantes y la inseguridad en nuestra ciudad va en aumento. A este hombre solo le preocupa quitar las banderas de España de la comisaría de Policía Local e insultar a España»

En el post publicado por la cuenta oficial de Vox Baleares se señala: «¿Reconoces Manacor? Nosotros tampoco. Gabriel Le Senne y Esteban Sureda recorren las calles de Manacor y la realidad es desoladora: suciedad, comercios locales cerrando y una degradación imparable. La islamización creciente avanza mientras los políticos de siempre permiten que nuestros barrios pierdan su identidad. No es ‘progreso’, es el abandono de los nuestros. Frente a la sustitución cultural, Vox es el único que se atreve a señalar el problema. Defendamos lo nuestro», concluye.