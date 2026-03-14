Emergencias activa la alerta naranja en Mallorca y Menorca este domingo por viento y fenómenos costeros. A las 18.00 horas de este sábado se activará aviso amarillo por fenómenos costeros en el norte y nordeste de Mallorca, que pasará a naranja al mediodía del domingo, cuando también se activará aviso amarillo por vientos.

En cuanto al resto, en la Serra de Tramuntana habrá aviso naranja por fenómenos costeros desde las 07.00 horas y amarillo por viento desde las 10.00 horas; y el aviso será también naranja en el Levante.

En Menorca, la Aemet activará a las 10.00 horas aviso naranja por fenómenos costeros y rachas de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

En Pitiusas, el aviso será amarillo desde las 07.00 horas del domingo por fenómenos costeros.

Desde Emergencias piden precaución a la ciudadanía durante las próximas horas, que sigan las recomendaciones de seguridad y que llamen al 112 en caso de emergencia.

La cota de nieve bajará durante la tarde de este sábado a 1.000 metros y las temperaturas nocturnas, en ascenso moderado o notable respecto a la madrugada anterior, y diurnas en descenso, alcanzándose las mínimas al final del día.

Viento entre flojo y moderado del oeste y suroeste, girando al mediodía a componente norte con intervalos de fuerte.

El IG0 se activa cuando la información meteorológica permite prever la inminencia de un fenómeno meteorológico adverso con peligro para personas y bienes y se corresponde con fenómenos adversos locales menores que pueden controlarse por medio de una respuesta local rápida sin producir daños.

El IG1 se activa cuando la información meteorológica permite prever la inminencia de un fenómeno adverso con probabilidad elevada de riesgo para personas y bienes y se declarará en aquella situación en la que se ha producido un fenómeno adverso en zonas localizadas, la atención de la cual puede quedar asegurada con los medios y recursos disponibles en las zonas afectadas, pero con seguimiento supramunicipal. Este nivel de alerta contempla una prealerta de movilización de medios.