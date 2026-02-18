Activada este jueves la alerta naranja por fuertes vientos de hasta 90 km/h en el interior de Mallorca

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará este jueves a partir del mediodía el aviso naranja en el interior de Mallorca, donde las rachas de viento podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora (km/h).

También pondrá el aviso amarillo por fuertes vientos, que podrían llegar hasta los 70 km/h, en el conjunto de Baleares. El mismo nivel estará en marcha en todo el archipiélago (salvo en el Llevant o este de Mallorca) por fenómenos costeros que podrían dejar olas de hasta tres metros de altura.

Ante el viento, Emergencias recomiendan evitar muros de piedra, vallas publicitarias, postes de luz y torres de alta tensión; cerrar las puertas y ventanas de las casas; retirar macetas o cualquier objeto que pueda caer a la calle; y no transitar por parques o avenidas arboladas.

También, ante la posibilidad de desprendimientos de rocas y árboles, recomiendan evitar acantilados, taludes, barrancos y laderas inestables; no detenerse cerca de muros, rocas o árboles de gran tamaño; limitar los desplazamientos por carreteras de montaña; moderar la velocidad en las carreteras potencialmente afectadas; y alejarse de piedras o tierra que se pudiera haber desprendido en la calzada.

Frente a los fenómenos costeros, se recomienda no acceder a puntos del litoral afectados por oleaje ni a los paseos marítimos, espigones o acantilados; no practicar deportes náuticos; asegurar el amarre de las embarcaciones; y alertar al 112 en el caso de que alguna persona caiga al agua.

Llega ‘Pedro’ a Baleares

La borrasca Pedro, la número 16 de la temporada, está provocando hoy y lo hará mañana jueves, un temporal marítimo importante en las costas del norte de la Península (con olas de más de siete metros) y el Mediterráneo (con oleaje de más de cuatro metros).

A partir del viernes, se impondrá el tiempo anticiclónico y se esperan precipitaciones escasas en los próximos días, con madrugadas y mañanas frías y un ambiente muy suave por la tarde.

Durante el fin de semana y el lunes, continuarán los cielos despejados y el tiempo estable sin precipitaciones en ningún punto del país, mientras que las temperaturas irán subiendo de manera progresiva. Por ello, las heladas perderán extensión e intensidad el sábado y el domingo apenas se registrará ninguna excepto en puntos de montaña.

Por el día, tanto el sábado pero especialmente el domingo, se sobrepasarán los 18º C en el Cantábrico, Mediterráneo y en buena parte del centro y sur peninsular.