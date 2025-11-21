Temporal desatado en Baleares: fuertes tormentas, granizo, viento huracanado y olas gigantes

El archipiélago balear afronta una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este viernes se espera la fase más activa del episodio invernal, con chubascos, granizo, tormentas y posibilidad de nevadas a partir de los 600 metros.

Las precipitaciones podrían venir acompañadas de granizo pequeño, y el viento alcanzará rachas de entre 70 y 90 km/h, especialmente en la Serra de Tramuntana y en Menorca. También se prevé mar alterada, con olas que podrían llegar hasta los cinco metros en algunas zonas.

Como consecuencia, la Aemet y el servicio autonómico de Emergencias 112 han activado diversos avisos por lluvia, viento y fenómenos costeros en todo el archipiélago. En Mallorca, el aviso amarillo por lluvias y tormentas estará vigente desde medianoche hasta el mediodía en el norte, nordeste y la Serra de Tramuntana. En estas áreas podrían registrarse hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora. Además, habrá aviso por oleaje en toda la isla y por viento en el sur y la Serra de Tramuntana, con rachas de hasta 70 km/h.

En Menorca, el aviso por fenómenos costeros será amarillo entre las 06:00 y las 12:00, y naranja desde el mediodía hasta medianoche. Se esperan olas de entre cuatro y cinco metros, con posibilidad de alcanzar valores puntuales de hasta nueve metros. El interior de la isla también estará bajo aviso amarillo por lluvias, tormentas y rachas de viento de hasta 80 km/h.

En Ibiza y Formentera la Aemet ha emitido avisos amarillos por fenómenos costeros, con olas de hasta tres metros, y por viento, con rachas previstas de hasta 70 km/h. Emergencias 112 mantiene igualmente la alerta amarilla por oleaje y viento en la zona.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución, especialmente en las áreas afectadas por viento fuerte y mal estado del mar, y seguir las indicaciones de los servicios oficiales a lo largo de la jornada.