Peleas y agresiones copan la mayoría de los 135 incidentes tratados por el 112 en Nochevieja en Baleares

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 ha atendido durante esta Nochevieja 987 llamadas que han derivado en el registro y la gestión de 135 incidentes relacionados con las particularidades de la noche de Fin de Año. Son datos recogidos desde las 20.00 horas del día 31 hasta las 8.00 horas de la mañana del día de Fin de Año.

Por tipología de incidente, se han registrado: emergencias médicas en establecimientos o en la vía pública (37), peleas (29), agresiones físicas (20), coches accidentados (14), caídas accidentales al mismo nivel (10), amenazas (7), incendios de mobiliario (5), conducción peligrosa (3), robos o hurtos (3), vandalismo (2), violaciones de domicilio (2), conflictos vecinales (1), motocicleta accidentada (1) y robo con fuerza (1).

Por islas, 112 incidentes se han producido en Mallorca (73 en Palma), 14 en Ibiza y 9 en Menorca.

Desde la Dirección General de Emergencias se pide y se agradece vivir con prudencia estos días festivos. Asimismo, se recomienda seguir los consejos básicos proporcionados por el Centro de Coordinación de Emergencias 112 para vivir con seguridad los días de fiesta que aún quedan, como el día de hoy, Fin de Año, así como también la noche y el día de Reyes: