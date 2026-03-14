Mallorca abre este domingo sus primeras seis playas al público con hamacas, sombrillas y chiringuitos. Serán tres playas de Peguera y tres de Palmanova (incluye Son Maties) las que estarán abiertas con los servicios de hamacas, sombrillas, quiosco y limpieza ya operativos hasta el 30 de noviembre. Cumple así el Ayuntamiento de Calvià, gobernado por PP y Vox, la línea marcada desde el inicio de la presente legislatura: playas más meses abiertas, con más servicios y mayor oferta.

La apertura se produce tras el periodo de recuperación invernal fijado. Con ello, se garantiza el ciclo natural de la posidonia y la regeneración del litoral. Las seis playas alcanzan los 3,5 kilómetros de costa disponible para residentes y visitantes.

Las playas de Palmanova (es Carregador, Na Nadala y Son Maties) suman 1.505 metros, mientras las de Peguera (Palmira, Torà y La Romana) llegan a los 2.000 metros. Todas ellas han sido galardonadas en años consecutivos con banderas azules Q de Calidad.

De hecho, Calvià es el tercer municipio de España en número de estas banderas y, precisamente, Na Nadala marcó un hito en la gestión del litoral al convertirse, en abril de 2005, en la primera playa de las Islas Baleares en recibir la certificación.

En la presente legislatura se ha llevado a cabo, además, una mejora en la accesibilidad de las playas, y se ha abierto la opción de reservar hamaca y sombrilla a través de una aplicación móvil, todo ello al tiempo que se ampliaban los metros destinados a bañistas.

Por otra parte, las playas de Magaluf y Santa Ponça no abrirán todavía este domingo. La empresa que resultó en su día adjudicataria de los servicios en ambas playas, Dahitini Events SL, adeuda al Ayuntamiento de Calvià los cánones de 2024 y 2025, lo cual provocó que, semanas atrás, el Consistorio acordara la resolución contractual. Junto a ello se adoptó, como medida cautelar, la suspensión del contrato.

La voluntad del Ayuntamiento de mantener estrictamente a rajatabla los tiempos y formas legales ha motivado que en estos días no puedan estar operativos los servicios en Magaluf y Santa Ponça (lotes 8 y 12 del concurso del público), pero, en todo caso, el Consistorio trabaja para encontrar la fórmula legal que permita poner en marcha los servicios de hamacas, sombrillas, quiosco y limpieza a la mayor brevedad posible.

El alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, recuerda que desde el Ayuntamiento van a garantizar tanto la limpieza como la seguridad de las playas. «Las playas no son solo una pieza imprescindible del turismo, son también un pulmón verde, una zona de encuentro de residentes. Por este motivo, estarán preparadas tanto para el inicio de temporada, que este año llega a principios de abril, como para nuestros vecinos. Una playa abierta es una playa viva», asegura Amengual.