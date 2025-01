La mitad de la planta hotelera de Mallorca estará abierta en marzo y hasta el 80% en abril

El presidente de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), Javier Vich, ha anunciado que la mitad de la planta hotelera de la Isla estará abierta en marzo y, el 80 por ciento, en abril.

En el marco de Fitur 2025 en Madrid, Vich ha señalado que en febrero estará abierta un 30 por ciento de la planta hotelera, mientras que en mayo la apertura ya será plena.

En Mallorca, según datos de la FEHM hay 860 establecimientos hoteleros para un total de 204.000 plazas

«Vemos realmente unas buenas previsiones, unas buenas sensaciones de cara a 2025 y todo apunta a que será una temporada similar a la del 2024», ha destacado el presidente de la FEHM en las declaraciones facilitadas a los medios.

No obstante, ha apuntado que están a la espera del comportamiento del mercado británico donde «parece que el early booking (compra anticipada) no está funcionando igual que el año pasado». Vich ha asegurado que «de momento no es preocupante» pero que hay que estar «muy atentos» al comportamiento de este mercado y del alemán, en el que también hay «cierta ralentización».

En este sentido, ha resaltado que el turismo que visita las Islas en febrero y marzo lo hace motivado por oferta deportiva, gastronómica y cultural. «Ese es el trabajo que se está haciendo poco a poco», ha agregado.

Por otro lado, ha anunciado que el próximo 6 de febrero se constituirá la mesa para comenzar a negociar el convenio de hostelería. Según ha dicho, se ha iniciado el diálogo con los sindicatos pero «no se ha entrado en materia» y, oficialmente el día 6, se comenzará a hablar de subida salarial, formación y estabilidad laboral, entre otros asuntos.

También ha remarcado la importancia de nuevos mercados como el americano, que está teniendo una aceptación «cada vez más sólida en Mallorca». Vich ha expuesto que este jueves mantendrá una reunión con la aerolínea United para trabajar y conseguir que apuesten con una ruta todo el año y con mayor conectividad durante la semana.

Preguntado por la subida del ITS anunciado por el Govern, Vich ha señalado que no conocen la cifra que se plantea. Así, ha reiterado que desde la FEHM no ven con buenos ojos una subida de este impuesto, sobre todo en temporada alta «porque puede tener un efecto en el segmento de familias». «Estamos trabajando con ellos», ha agregado.

118.000 trabajadores en la hostelería

El presidente de los hoteleros de Mallorca ha subrayado que el año pasado la afiliación creció un 10,4 por ciento en marzo, en comparación con 2023, y un 7,2 por ciento en febrero y noviembre.

Estos datos, a su parecer, demuestran que la desestacionalización «está empezando a funcionar». Lo que supone, además, creación de más empleo, más estable y de calidad y fidelizar el talento, han agregado desde la FEHM.

Durante 2024, según los datos de la Seguridad Social, la media de trabajadores de alta de la hostelería (alojamiento, comidas y bebidas) ascendió a 118.502 (21 por ciento total). Así, uno de cada cinco trabajadores de Baleares, lo hace en la hostelería, lo que supone un 4,5 por ciento más respecto a 2023, siendo la cifra más alta de la serie histórica.

En los servicios de alojamiento, durante todo 2024 se registraron 61.710 trabajadores (+5,4 por ciento), y 56.792 trabajadores en restauración (+3,6 por ciento). En julio la Seguridad Social registró 178.000 trabajadores en hostelería, un 3,2 por ciento más que en el año anterior; 98.871 trabajadores en alojamiento y 79.086 en restauración.