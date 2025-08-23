Un septuagenario roba a una turista en el aeropuerto de Palma y oculta lo sustraído en su andador

La Policía Nacional ha detenido a un septuagenario por robar a una turista en el aeropuerto de Palma y ocultar lo sustraído en su andador. Está acusado de un delito de hurto.

Según ha informado la Jefatura Superior en Baleares en un comunicado, el pasado lunes por la mañana y gracias a la colaboración de miembros de seguridad privada de Son Sant Joan, se localizó a una hombre septuagenario que el pasado mes de junio sustrajo efectos valorados en más de 2.000 euros a una turista que comenzaba sus vacaciones en la isla y se disponía a recoger un vehículo de alquiler.

Los investigadores se sorprendieron mucho cuando descubrieron que el ladrón era una persona de avanzada edad, que utilizaba para desplazarse un andador y que usaba el asiento del mismo para ocultar lo que robaba, alejándose después de forma precipitada del lugar.

Asimismo, los agentes comprobaron que el septuagenario contaba con un amplio historial delictivo.

La Policía Nacional ha detallado que durante el mes de agosto y hasta la fecha, los agentes han realizado en el aeropuerto de Palma el control fronterizo al pasaje de más 4.400 vuelos.

Por otro lado, han procedido a la detención de 13 personas, como presuntos autores de diversos delitos, seis de ellas por falsedad documental, al intentar pasar la frontera utilizando documentación falsificada (cuatro albaneses, un argelino y un iraquí), cuatro por reclamaciones judiciales, dos por hurto y una por lesiones.