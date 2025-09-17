Dean Huijsen no debió ser expulsado. El Comité Técnico de Árbitros (CTA) reconoció el error de Gil Manzano a la hora de mostrarle la roja, algo que hace que al Juez Único de Competiciones no le quede otra que dejar sin efecto la tarjeta. El Real Madrid recurrió la decisión arbitral al Comité de Competición, confiando en que les dieran la razón y, tras conocer la valoración de los árbitros sobre la jugada, todo parece más que claro, puesto que el futbolista no debió ver la roja.

El juez deberá ahora decidir este miércoles si estima el recurso del conjunto blanco o no. Aunque, viendo la determinación del CTA, todo apunta a que deberá admitirlo y quitarle la roja al futbolista. Los árbitros, en ese programa semanal que van a lanzar para explicar según qué decisiones, han analizado la acción de la expulsión de Huijsen y han reconocido el error de Gil Manzano.

Después de explicar todas las situaciones posibles, acaban señalando que «no se dan los condicionantes necesarios para DOGSO», que es como se denomina a las ocasiones manifiestas de gol que son interrumpidas por un último defensor. Por tanto, reconocen que la de Huijsen no es una jugada en la que deba ser expulsado: «Entendemos que la sanción más ajustada hubiera sido tarjeta amarilla».

El CTA, por tanto, allana el camino al Juez Único de Competiciones Profesionales, que es el encargado de valorar el recurso del Real Madrid. Como siempre hacen, los madridistas presentaron alegaciones a la expulsión del futbolista. En esta ocasión, al considerar que no era una ocasión manifiesta de gol de Oyarzabal, puesto que cuando Huijsen le toca por detrás, ni es el último defensor, al tener en paralelo a Militao; ni el jugador de la Real Sociedad tiene el balón controlado, confiaban en que Competición dejara sin efecto la roja. Es decir, que no hubiera sanción alguna.

La acción era clamorosa y en el club no se explicaban como desde el VAR no habían considerado que tenía que ser revisada por Gil Manzano en el monitor. Algo para lo que también han tenido explicación en el CTA, puesto que aunque hablan de error, consideran la acción como «gris», lo que exime de culpa alguna a Figueroa Vázquez, que estaba en el VAR. Pese a ello, la explicación para quitarle culpas al colegiado que estaba en el videoarbitraje no se sostiene.

Competición tendrá que indultar a Huijsen

Yendo a lo importante, Dean Huijsen debería conocer este miércoles la decisión de Competición. Los argumentos del CTA son de lo más sólidos para que el juez quite la tarjeta al futbolista del Real Madrid y que, de esa forma, pueda volver a estar con el equipo el próximo fin de semana. Los madridistas jugarán contra el Espanyol y el internacional debería estar a las órdenes de Xabi Alonso.

En caso de que el juez lleve la contraria al propio CTA, Huijsen sería sancionado con un partido por la roja directa. Aunque no sería una decisión firma, puesto que al Real Madrid le quedaría recurrir al Comité de Apelación y, en última instancia, al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD).