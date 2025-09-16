Iker Casillas no se moja con la expulsión a Huijsen: «Hay que dejar a los árbitros que hagan su trabajo»

Iker Casillas ha salido en defensa del arbitraje español a raíz de la polémica expulsión de Dean Huijsen ante la Real Sociedad. El central fue expulsado por Gil Manzano y el VAR ni intervino para corregir la decisión, un hecho que ha cabreado mucho al Real Madrid en los últimos días. Sin embargo, el exportero madridista le quitó hierro al asunto en medio de la guerra con el CTA.

«Las polémicas las vamos a tener siempre. Siempre que haya una expulsión a favor del Real Madrid va a crear polémica, y al revés, lo mismo. Al final hay que dejar a los árbitros que hagan su trabajo porque están expuestos a mucha presión. Lo que te va a tocar un día, al siguiente puede que te perjudique».

Una jugada en la que el defensa agarró en el mediocampo a Mikel Oyarzabal, acción que el colegiado castigó con roja directa argumentando que era el «último hombre» cuando estaba Militao a escasos metros. Aun así, el club blanco confía en que el Comité de Competición le retire la sanción para estar disponible en el partido de este sábado ante el Espanyol.

Este martes, el Real Madrid volverá a la Champions para abrir la primera jornada de la liguilla ante el Marsella en el Bernabéu. Hasta ahora los de Xabi Alonso son invictos esta temporada y buscarán los primeros tres puntos en Europa: «Les veo muy bien. Conseguir cuatro victorias en las primeras cuatro jornadas de Liga, te da un colchón, una fuerza y una dinámica bastante buena que espero que lo pueda llevar también a una competición como la Champions, que es la fetiche del Real Madrid», apuntó.

Un partido en el que se espera de nuevo la titularidad de Vinicius Junior, que afronta un momento de demostrar que puede estar a la altura de Mbappé: «Xabi siempre ha sido muy inteligente. Eso le favorece muchísimo fuera de lo que es el campo. Va a sacar rendimiento a todos esos jugadores que él pueda y Vini es uno muy importante en el Real Madrid. Es tan determinante y decisivo a veces que puede que ni se dé cuenta. El que hemos conocido atrás es maravilloso, y esto seguro de que con Xabi va a sacarle mucho más rendimiento de lo que tiene».

Iker Casillas, el Balón de Oro y el Mundial 2026

Con el Balón de Oro la semana que viene, Iker Casillas incidió en que el ganador debe ser un futbolista del PSG: «A alguien que se lo haya merecido de verdad. Dembélé y Vitinha están en las quinielas porque han hecho una temporada muy buena. Lamine ha conseguido la Eurocopa y con el Barça Liga y demás, pero lo que te da ese plus es la Champions. Es muy bueno y será determinante para el fútbol español, pero si no lo gana este año, lo hará el que viene».

Por último habló de las aspiraciones del Mundial 2026 para la Selección de España en la que, a pesar del talento que hay en el grupo de Luis de la Fuente, se mantuvo cauto: «Se puede ganar. Hay jugadores y hay entrenador. Hay ilusión de que podamos conseguirlo. Vamos a ver cómo llegamos allí. Hay también otros equipos parejos…un día puedes jugar contra Países Bajos y perder. No la veo tan decisiva como hace 15 años, estuvimos cuatro años donde tuvimos un respeto brutal. Si llegan bien, pueden ser históricos», concluyó.

