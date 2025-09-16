El Real Madrid perfila el informe que mandará a la FIFA sobre los árbitros españoles

La expulsión de Dean Huijsen ante la Real Sociedad fue la gota que colmó el vaso en lo arbitral para el Real Madrid hasta tal punto de querer recurrir a la FIFA. Después de un inicio de campaña en el que los fueras de juego milimétricos habían centrado las quejas del madridismo, la acción que dejó al equipo merengue con uno menos en San Sebastián no admite dudas. El club decidió tomar cartas en el asunto y elevará una queja al máximo organismo del fútbol mundial, que constará de un dosier de acciones arbitrales contrarias.

El informe que remitirá el Real Madrid a la FIFA no estará centrado únicamente en los arbitrajes sufridos en el inicio de esta campaña y en buena parte de la anterior. El club de la capital española pondrá sobre la mesa los años de pagos del FC Barcelona a Negreira. Una etapa en la que se forjaron anomalías estadísticas como el saldo de expulsiones en Liga en el último siglo: 65 a favor de los culés y -2 en contra del Real Madrid.

Aparecerán otras estadísticas que comparan las diferencias en cuanto al trato arbitral hacia los dos grandes equipos de la Liga, como faltas, penaltis no pitados o puntos perdidos como consecuencia de estos errores. La muestra escogida, al igual que para el conocido saldo de tarjetas rojas, serán los últimos 25 años de la competición doméstica. Las estadísticas de este periodo de tiempo se compararán con las de la Champions League, donde el equipo blanco no se siente perjudicado.

El Real Madrid también incluirá en su informe los nombres de los colegiados que han perjudicado al club en los últimos años. El dosier se completará añadiendo artículos de opinión e información de diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales en los que se hable del mal del desempeño del arbitraje español y el descrédito que ha vivido en los últimos años.

La opinión del vestuario del Real Madrid

Tras el partido ante la Real Sociedad, Xabi Alonso mostró dos caras de la indignación que se vive dentro del equipo. Sobre el césped, se dirigió a Gil Manzano de forma más directa, argumentando que sus decisiones le hacían «pensar mal» y recalcando el error: «esto va al vídeo del CTA». En sala de prensa, volvió a reconocer que no estaba de acuerdo con la decisión; pero rebajó el tono.

En la previa del duelo de Champions ante el Olympique de Marsella, el técnico tolosarra ha opinado sobre el informe, aunque quiere «pasar página» de lo sucedido en San Sebastián. «El poder defender nuestros intereses es algo legítimo y siempre que el club lo haga así me parece bien», expresó Xabi Alonso sobre el dosier que el Real Madrid enviará a FIFA. Tchouaméni también fue preguntado sobre las decisiones arbitrales. «Toda la gente ha visto lo que ha pasado y tenemos que mirar hacia adelante», indicó el mediocentro francés.