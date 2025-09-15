Xabi Alonso: «Sin duda Mbappé es uno de los líderes del Real Madrid»

Xabi Alonso atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrenta a Real Madrid y Olympique de Marsella en la primera jornada de la fase liga de la Champions League. Los blancos buscarán empezar bien su andadura en la máxima competición continental. En Valdebebas siguen dándole vueltas a lo sucedido en San Sebastián, donde los blancos fueron gravemente perjudicados por el árbitro.

«Lo afronto con la ilusión máxima. Si para todos es especial, más para el Real Madrid y en el Bernabéu. La gente tiene ganas, tenemos un rival de alto nivel y hay que empezar bien», comenzó el donostiarra.

Sobre la actuación de Gil Manzano, no quiso entrar: «Después del partido, con la tensión, hablamos y dije lo que pensaba. Ahora es momento de pasar página y de mirar hacia la Champions, que es muy importante. «. Sobre la presencia de los ‘vampiros’ de la Liga, dejó claro que «son cosas que no depende de nuestros».

También habló de Vinicius y su nuevo rol: «Hemos hablado como hago con todos los jugadores. Vini se sacrificó, hizo un gran trabajo de equipo y yo le he visto bien. Está con buena energía para empezar mañana».

«Hay una parte que no ha cambiado mucho, que es el gen competitivo que tiene. Lo tuvo desde que llego del Leverkusen. Ahora ha cambiado su madurez, su peso, ser un capitán, el respeto que le tienen, lo que transmite… eso ha ido evolucionando. Ahora que está apto para jugar me está enseñando que tiene una influencia sobre el resto muy importante. Carvajal vio a otros y ahora le toca a él», comentó sobre el capitán del Real Madrid.

«Me siento igual de tranquilo con los árbitros europeos y los de la Liga. No tengo ninguna inquietud», aseguró. Además, sobre Mbappé fue claro: «Era optimista. Le gusta mucho el futbol, entender las cosas y cuando sucede aparece toda la calidad. Le necesitamos. No obstante, es una cuestión de equipo».

Sobre su marcha como jugador del Real Madrid, explicó lo siguiente: «Nos costó mucho ganar esa Champions. Antes de la Décima fueron tres semifinales. Aprendimos que para ganar hay que perder bastante. Luego, se ganaron tres Champions seguidas».

Xabi también habló de los líderes y si Mbappé puede ser uno de ellos: «Sin duda. Por experiencia y personalidad es uno de los líderes. Cuando el grupo se consolida ya saben a dónde tienen que mirar».

Sobre el informe que enviará el Real Madrid a la FIFA, dejó claro que si es a favor de los intereses del club es positivo. Sobre la Champions y Mbappé, dijo que no le ve «ansioso». «Hoy hemos hablado de lo que supone la Champions, pero de mayo, sino de mañana», finalizó.