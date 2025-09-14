Irfan Peljto pitará el estreno del Real Madrid en Champions contra el Marsella

Ya hay árbitro para el estreno del Real Madrid en Champions contra el Olympique de Marsella. Irfan Peljto pitará el partido del próximo martes en el Santiago Bernabéu entre los de Xabi Alonso y los franceses (21:00 horas). Después del escándalo arbitral ocurrido el sábado en Anoeta protagonizado por Gil Manzano, los blancos esperan un arbitraje tranquilo con el bosnio, que dirigirá por tercera vez un encuentro de los madridistas.

Sin embargo, el recuerdo reciente no es agradable, no por una mala actuación de Peljto, sino porque pitó la dura derrota en el Emirates contra el Arsenal de los cuartos de final de la pasada Champions (3-0). El Real Madrid cayó eliminado en la vuelta en el Bernabéu tras ese resultado que le resultó imposible de remontar.

La vez anterior fue en 2024 cuando Peljto pitó la ida de octavos del Real Madrid contra el Leipzig, un choque que ganó por 0-1 para después acabar pasando de ronda en el Bernabéu. El árbitro balcánico, de 41 años, reúne amplia experiencia en Europa. De hecho, el curso pasado pitó siete partidos de Champions.

Donatas Rumsas hará lo propio el mismo día en el encuentro entre el Athletic Club y el Arsenal (18:45) y el esloveno Rade Obrenovic, en el Tottenham-Villarreal (21:00).

El Real Madrid ya piensa en la Champions

Tras la victoria en Anoeta, el equipo blanco volvió a los entrenamientos para comenzar a preparar el partido frente Marsella. La primera parte del entrenamiento fue en el gimnasio. Los titulares contra la Real Sociedad hicieron trabajo de recuperación, mientras que el resto realizó ejercicios de elasticidad y fuerza.

A continuación, los jugadores se trasladaron al césped, donde llevaron a cabo series de combinaciones con presión, una fase táctica ofensiva y otra física de resistencia. Posteriormente, completaron series de pases y finalización, y remates a portería. Jude Bellingham, Eduardo Camavinga y Endrick realizaron diferentes fases con el grupo. Ferland Mendy y Antonio Rüdiger continúan con sus trabajos específicos de recuperación.