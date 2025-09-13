Xabi Alonso a Gil Manzano: «Me hacéis pensar mal, esta va al vídeo del CTA seguro»

Xabi Alonso le pidió explicaciones a Jesús Gil Manzano al acabar el partido. El tolosarra terminó muy enfadado con el arbitraje por la expulsión injusta a Dean Huijsen. Una vez que el extremeño señaló el final del choque, con victoria del Real Madrid por 1-2, el técnico visitante se acercó al colegiado para recriminarle la acción que condicionó el partido.

«Jesús, yo no quiero, pero me hacéis pensar mal, tío. Me haces pensar mal, sí», le empezaba diciendo el preparador madridista al árbitro del encuentro. Un árbitro al que Negreira le recomendó al Barça «cuidar» por su proyección de futuro. Además, el de Don Benito es reincidente en este tipo de acciones con el Real Madrid, puesto que en la 2023-24 en Mestalla ya anuló un gol a Bellingham que daba la victoria a los blancos.

En este caso, Gil Manzano expulsó a Huijsen al considerar que era último hombre y ocasión manifiesta de gol. Cuando en realidad Oyarzabal estaba muy lejos de la portería, escorado y encima estaba Eder Militao al lado del central español. Eso es justo lo que le intentó explicar Xabi Alonso al colegiado para hacerle entender que se había equivocado.

«¿Pero no has visto que Militao está al lado? ¡Pero si Militao está al lado! ¡Pero si está al lado, está a cinco metros de la jugada!», le recrimina Xabi según la lectura de labios que ha hecho y publicado Movistar+ de la conversación. El técnico blanco tenía un cabreo importante y no era para menos. Esta decisión errónea le pudo salir cara al Real Madrid.

Tanto es así que Alonso le dijo que «esta va al CTA seguro. Va al vídeo seguro». Se refiere al análisis que hizo recientemente este Comité sobre las acciones más polémicas de las cuatro primeras jornadas, tanto en Primera como en Segunda División. En dicho análisis, el CTA reconoce varios errores claros de sus árbitros como el gol del Atlético contra el Alavés que era fuera de juego de Giuliano o el tanto de Ferran Torres contra el Mallorca, que no debió subir al marcador al haber un futbolista del conjunto balear en el suelo consecuencia de un golpe en la cabeza.