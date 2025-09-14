Máxima «preocupación» en el vestuario del Real Madrid por los arbitrajes

«Estamos muy preocupados con los arbitrajes que sufrimos en el fútbol español». La reflexión del Real Madrid es contundente en el día después de haber sufrido el enésimo atropello arbitral. Esta vez fue obra de un sospechoso habitual, como es Jesús Gil Manzano, protagonista de los mayores escándalos arbitrales que están padeciendo los blancos.

El vestuario del Real Madrid está «preocupado» por las actuaciones arbitrales. Las palabras de Xabi Alonso a Gil Manzano, donde le decía que no quería pensar mal, pero le hacían hacerlo, reflejan el sentir del resto de la caseta madridista, convencida de que tendrá que rozar la perfección si quiere ganar esta Liga, ya que sienten que siempre tendrán las decisiones de los árbitros en su contra.

Así las cosas, Valdebebas se ha despertado inquieta y dándole vueltas a lo sucedido en San Sebastián. Siguen sin entender cómo Gil Manzano tomó la decisión de expulsar a Huijsen, pero todavía ven menos claro el motivo que llevó a Figueroa Vázquez a no intervenir desde el VAR para que el árbitro de campo revisara su decisión.

Xabi Alonso, muy enfadado

Xabi Alonso terminó el partido contra la Real Sociedad muy enfadado con la actuación del árbitro y del VAR. El donostiarra no entiende el motivo que llevó al colegiado a dejar a su equipo con 10 y así se lo hizo saber durante y tras el encuentro. Unas protestas que le valieron una amarilla.

«Para mí era amarilla porque Militao estaba cerca, quedaban 40 metros y no estaba controlada. Era mi interpretación. No cambio la opinión. Le pregunto y no me ha convencido. Desde ese momento el contexto del partido ha cambiado. El 0-2 fue muy importante, pero el equipo supo sacrificarse. Ganar aquí es muy difícil y hoy, si cabe, era un poco más difícil», aseguró Xabi en rueda de prensa tras el partido.

Sobre la no intervención del VAR, añadió: «Cuando hay errores manifiestos me gusta que intervenga. No quiero quedarme solo con la actuación del árbitro, aunque ha condicionado mucho el encuentro. En la segunda parte hemos tenido que salir más bajos. En el penalti no hay duda. Hay que saber jugar con 10. Es una gran noticia el espíritu de juego con el que estamos jugando».

Un Real Madrid hastiado

Por todo esto, el Real Madrid ha tomado la decisión de elevar una queja ante la FIFA por los arbitrajes que está sufriendo en el fútbol español tanto esta temporada como la pasada. El club blanco ha dicho basta y ha decidido acudir al máximo organismo futbolístico internacional para hacerle saber lo que está sucediendo, especialmente en la Liga, donde se sienten gravemente perjudicados.

El Real Madrid ha tomado esta decisión tras lo ocurrido en San Sebastián, donde Jesús Gil Manzano decidió expulsar a Dean Huijsen por una acción en la que el colegiado extremeño estuvo tremendamente desafortunado y perjudicó a los hombres de Xabi Alonso. Esto ha sido la gota que ha colmado el vaso, ya que el malestar de la entidad madridista en los últimos años con las actuaciones arbitrales es mayúsculo.

Por ello, el Real Madrid está preparando un dosier de las decisiones arbitrales en las cuatro primeras jornadas de Liga y de lo que ocurrió la temporada pasada. Este informe será enviado a la FIFA para que analice lo que está pasando en el campeonato nacional.