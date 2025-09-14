El Real Madrid confía en que el Comité de Competición deje sin sanción a Huijsen

Confianza absoluta en el Real Madrid a la hora de que el Comité de Competición retire la roja que vio Dean Huijsen en el encuentro que enfrentó a los blancos con la Real Sociedad en el Reale Arena. El departamento jurídico del club blanco recurrirá la cartulina, como hace en todos los casos, pero en esta ocasión la fe en que no haya castigo al internacional español es máxima.

El próximo miércoles, cuando se reúna el Comité de Competición, las alegaciones del Real Madrid sobre el recurso de la roja a Huijsen estarán encima de la mesa. Por lo tanto, cuando se decida la sanción, que nunca sería superior a un partido, se estudiarán y podría quedar en nada si el Juez de Competición entiende que el club blanco tiene razón. De no ser así, la entidad madridista acudirá al Comité de Apelación y, en un último escenario, al TAD.

El Real Madrid está convencido de que tendrá razón, ya que Huijsen, en el momento en que toca con su mano el hombro de Oyarzabal para desestabilizarle y evitar una carrera hacia el área y, por tanto, una ocasión de gol de la Real Sociedad, tenía a Éder Militao, su acompañante en la zaga, corriendo en paralelo para ir al corte. Por lo cual, la norma dictamina que nunca es roja si el que comete la falta no es el último hombre de la defensa, salvo que la gravedad de la misma sea excesiva. No es el caso. Tampoco era una ocasión manifiesta de gol.

Huijsen simplemente evitó más peligro de la Real Sociedad cuando el encuentro iba 0-1 a favor de su equipo tras el gol de Kylian Mbappé, pero se topó de bruces con Gil Manzano, un árbitro que no perdona y que, ante la más mínima duda, impone el máximo castigo al Real Madrid. Se empeñó en agitar el choque y revivir a los de Sergio Francisco cuando más sufrían los ataques de los blancos y no lo consiguió, pero de paso se llevó por delante al defensa de 20 años.