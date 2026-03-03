Se expone a una sanción de 2 a 4 partidos

Mastantuono fue expulsado por decir al árbitro «¡vaya vergüenza, vaya puta vergüenza!»

Mastantuono tras ser expulsado en el Real Madrid-Getafe. (Europa Press)

Franco Mastantuono fue expulsado en el minuto 90 del encuentro que perdió el Real Madrid contra el Getafe por dirigirse hacia el árbitro del encuentro,  a voz en grito, en los siguientes términos hasta en dos ocasiones: «Vaya vergüenza, vaya puta vergüenza». Por este motivo, el gallego Alejandro Muñiz Ruiz decidió dejar a los blancos con 10 jugadores.

Este acto de Matantuono es una desconsideración hacia el árbitro es un acto de desconsideración, lo que hace el jugadopr argentino se exponga a un castigo de dos a cuatro partidos. Como mínimo, se perderá los encuentros ante el Celta y el Elche.

«Son cosas que no pueden pasar. Lo de Mastantuono no sé lo que le ha dicho al árbitro, pero si le ha expulsado será por algo. Las de Carreras y Huijsen no son buscadas por los jugadores», aseguró Arbeloa en rueda de prensa tras ser preguntado por esta acción.

