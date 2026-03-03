Mastantuono fue expulsado por decir al árbitro «¡vaya vergüenza, vaya puta vergüenza!»

Franco Mastantuono fue expulsado en el minuto 90 del encuentro que perdió el Real Madrid contra el Getafe por dirigirse hacia el árbitro del encuentro, a voz en grito, en los siguientes términos hasta en dos ocasiones: «Vaya vergüenza, vaya puta vergüenza». Por este motivo, el gallego Alejandro Muñiz Ruiz decidió dejar a los blancos con 10 jugadores.

Este acto de Matantuono es una desconsideración hacia el árbitro es un acto de desconsideración, lo que hace el jugadopr argentino se exponga a un castigo de dos a cuatro partidos. Como mínimo, se perderá los encuentros ante el Celta y el Elche.

«Son cosas que no pueden pasar. Lo de Mastantuono no sé lo que le ha dicho al árbitro, pero si le ha expulsado será por algo. Las de Carreras y Huijsen no son buscadas por los jugadores», aseguró Arbeloa en rueda de prensa tras ser preguntado por esta acción.