La polémica expulsión de Dean Huijsen sigue en boca de todos. La cartulina roja que recibió el defensor del Real Madrid ha sido muy criticada, tanto por el error de Gil Manzano sobre el césped del Reale Arena como por la inacción de Figueroa Vázquez desde el VAR. La decisión del colegiado tampoco la comparte un aficionado atlético reconocido como José Luis Martínez-Almeida. El alcalde de Madrid calificó de «escandalosa» la expulsión.

La evidente simpatía futbolística del político del PP, que siempre presume de corazón rojiblanco, no le ha impedido criticar una acción arbitral que nadie parece entender. Tampoco lo hizo un Xabi Alonso que reconoció no quedar convencido por las explicaciones que le dio Gil Manzano. «Para mí era amarilla porque Militao estaba cerca, quedaban 40 metros y no estaba controlada», reconoció el tolosarra en sala de prensa.

Ante el micrófono de El Chiringuito de Jugones, Martínez-Almeida también quiso dejar clara su postura: «Lo digo como aficionado, no como alcalde. La expulsión de Huijsen es escandalosa». El político utilizó un argumento similar al del entrenador del Real Madrid para justificar su visión de la jugada. «No puedo entender como se expulsa a alguien a 40 metros de la portería, sin balón controlado y con otro defensa al lado», explicó.

🤦‍♂️ «La EXPULSIÓN de HUIJSEN es ESCANDALOSA». 💥 Martínez -Almeida, alcalde de Madrid, contundente con @kikeortizzz sobre la polémica. 📺 ¡Estamos EN DIRECTO en MEGA! pic.twitter.com/99qTCUXOQR — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 14, 2025

La protesta de Xabi Alonso ante la acción que dejó a los merengues con uno menos durante cerca de una hora de juego ha contado con el respaldo de su ‘colega’ del Castilla. Álvaro Arbeloa, que también sufrió una expulsión muy rigurosa en la derrota del filial ante el Bilbao Athletic, comparó su situación con la de su homólogo en el primer equipo: «Igual que pasó ayer en San Sebastián, tengo esa misma sensación de frustración y de malestar».

Almeida culpa a Sánchez del desastre de La Vuelta

José Luis Martínez-Almeida cargó contra Pedro Sánchez y el Gobierno tras el boicot de los manifestantes propalestinos a la última etapa de La Vuelta. «La violencia ha vencido al deporte y hago responsable al presidente del Gobierno». Como alcalde de la ciudad de Madrid, escenario del final de la carrera, Almeida se mostró descontento por la imagen de la capital: «Han conseguido reventar la última etapa de La Vuelta y dar una imagen bochornosa de nuestro país», expresó ante los medios de comunicación presentes.

El alcalde también criticó a los socios del PSOE, que tuvieron más protagonismo en la etapa del sábado: «Me indigna la imagen de Irene Montero ayer intentando parar una carrera. También la de Sánchez y Pablo Iglesias», continuó. Por último, Almeida pidió al Gobierno que condenara lo sucedido: «Exigimos que el presidente y el ministro condenen de manera firma e indubitada a los violentos», concluyó el alcalde madrileño.