Almeida carga contra Sánchez: «La violencia ha vencido y hago responsable al presidente del Gobierno»

La última etapa de la Vuelta a España ha sido boicoteada por los radicales propalestinos. Y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida culpó a Pedro Sánchez de lo sucedido: «La violencia ha vencido al deporte y hago responsable al presidente del Gobierno», dijo en declaraciones a los medios presentas en la Vuelta.

«Madrid se ha desbordado de violencia. Han conseguido reventar la última etapa de la Vuelta y dar una imagen bochornosa de nuestro país», insistió el alcalde la capital de España, que arremetió con dureza contra el presidente del Gobierno, Irene Montero, Pablo Iglesias y todos los políticos de izquierdas que han alentado a los radicales propalestinos a boicotear la Vuelta a España.

«Me indigna la imagen de Irene Montero ayer intentando parar una carrera. También la de Sánchez, Pablo Iglesias… Que nadie piense que estos políticos sufren por Gaza», comentó Almeida, que revelaba que la carretera estaba llena de «clavos, cristales, chinchetas… El problema es la gente que ha ido a reventar la Vuelta, la imagen es lamentable».

Todas estas protestas provocaron que, por seguridad, la organización de la Vuelta a España cancelara la etapa y todos los festejos posteriores, incluida la tradicional ceremonia de entrega de premios en el podio: «No va a haber entrega de premios por el final de la Vuelta. No nos podemos permitir poner en riesgo a los ciclistas y por eso se ha suspendido» .