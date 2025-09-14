La Vuelta se da por terminada sin llegar a meta: los violentos jaleados por Sánchez superan a la Policía
La última etapa de la Vuelta no pudo llegar a meta
Los radicales propalestinos impusieron su violencia para detener la etapa
Radicales propalestinos jaleados por Sánchez invaden con violencia el tramo final de la Vuelta a España
La Vuelta a España 2025 ha quedado terminada sin poder llegar a meta después de que cientos de radicales propalestinos jaleados por Pedro Sánchez se lanzaran a las calles del centro de Madrid para impedir que los corredores pudieran transitar con normalidad. Tristemente, los violentos superaron a la Policía y vencieron al deporte para destrozar una Vuelta que ha quedado totalmente manchada.
La última etapa de la Vuelta a España, que terminaba en Cibeles, ha sido boicoteada por los radicales propalestinos que se lanzaron a las calles de Madrid. Tiraron las vallas con violencia y obligaron a los ciclistas a detener su carrera.
Estos radicales propalestinos, jaleados por Pedro Sánchez, invadieron la carretera y lograron boicotear la última etapa de la Vuelta a España. Los ciclistas se detuvieron en mitad de la carretera ante los radicales y no pudieron continuar. Los propalestinos realizaron estos movimientos con una coordinación perfecta. Superaron a la Policía y lograron parar la carrera. Una última etapa que no tuvo final ni entrega de medallas al ganador. Todo quedó empañado y ensuciado por los violentos.
Una Vuelta que ha quedado manchada de principio a fin con el culmen en Madrid. Una imagen del deporte español que ha quedado totalmente manchado. El Presidente del Gobierno jaleó a los radicales y estos han respondido con firmeza y violencia para detener una carrera que no tiene culpa de nada.
Temas:
- Pedro Sánchez
- Vuelta a España