Estos radicales propalestinos, jaleados por Pedro Sánchez, invadieron la carretera y lograron boicotear la última etapa de la Vuelta a España. Los ciclistas se detuvieron en mitad de la carretera ante los radicales y no pudieron continuar. Los propalestinos realizaron estos movimientos con una coordinación perfecta. Superaron a la Policía y lograron parar la carrera. Una última etapa que no tuvo final ni entrega de medallas al ganador. Todo quedó empañado y ensuciado por los violentos.

