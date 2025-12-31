Diego Avilés: «La Navidad de Murcia está a la altura de las mejores ciudades del mundo»

Murcia está de moda y eso no hay quien lo discuta. La joya olvidada del Mediterráneo está viviendo años de excelencia gracias a la labor de un José Ballesta que lidera un equipo joven y sobradamente preparado que ha hecho que la capital de la región viva el mejor momento de su historia. Uno de sus grandes baluartes es Diego Avilés Correas (Murcia, 1992), concejal de Cultura e Identidad. Esta rama dentro del Ayuntamiento de Murcia tiene una gran fuerza por la apuesta del consistorio por recuperar y activar el patrimonio cultural de una ciudad histórica que este año 2025 ha celebrado su 1.200 aniversario.

El resumen de todo ello es que Diego Avilés charla con OKDIARIO desde su nuevo despacho, que está ubicado en la Cárcel Vieja de la ciudad. Ayer fue un lugar oscuro y hoy es el epicentro de la cultura y el modernismo de la ciudad. En 2026 está previsto que se inaugure la segunda fase de un lugar que se ha convertido en centro de peregrinaje para todos los murcianos. También para un concejal que muestra orgulloso los grandes avances en un lugar en el que se mezclan lo antiguo y lo nuevo. Pese a su juventud, Diego Avilés se ha convertido en uno de los hombres fuertes del Ayuntamiento de Murcia y el mejor programa de Navidad de la historia de la ciudad lleva su firma.

«Podríamos decir que la Navidad de Murcia, la de este año, es la más global y la más extensa de la historia», confiesa a este periódico a la vez que analiza el mejor momento que vive una ciudad que está de moda. «Yo creo que Murcia está viviendo una etapa dorada en todos los ámbitos y, además, todos los sectores y segmentos de la sociedad están eclosionando en el ámbito deportivo, en el ámbito empresarial, en el ámbito universitario, en el ámbito científico…», cuenta.

«Creo que también el Ayuntamiento, aprovechando ese impulso para poner en marcha proyectos estratégicos que están transformando el municipio y que están haciendo de Murcia una ciudad destino, un lugar donde la gente quiere venir cada vez más, no solamente a desarrollar su vida, sino también a visitarnos, a conocernos y a disfrutar de etapas tan importantes como esta de la Navidad», afirma a este periódico antes de responder a la pregunta del millón.

Pregunta: ¿La Navidad de Murcia está a la altura de las mejores ciudades del mundo?

Respuesta: Sí, sí. Además, lo digo sin ningún tipo de pudor. Y el hecho de que, por ejemplo, Richard Gere, el año anterior Carlos Alcaraz. Pues que grandes estrellas del mundo quieran venir a protagonizar ese momento tan especial como es el encendido del Gran Árbol de Navidad. Hay mucha gente al principio que se pensaba que era broma. Pero sin embargo pudimos ver y podemos demostrar que no, que era una realidad que esta estrella de Hollywood quiso venir a Murcia a participar en este acto.

P: ¿Cómo surgió lo de Richard Gere?

R: Fue gracias al compromiso de la familia Gere. Tanto él como su mujer están muy comprometidos con la Fundación Aladina. Vinieron a la colocación de la primera piedra de un gimnasio oncológico. Gracias a esta fundación y gracias a la donación de empresas y particulares. Con ese motivo también aprovechó su visita para poder inaugurar y encender este gran árbol de Navidad de la mano y en compañía de estos niños, de estos superhéroes que iluminaron el árbol de Navidad y dieron comienzo a uno de los principales escenarios de nuestra Navidad.

Richard Gere hizo que la Navidad de Murcia traspasara fronteras y no es para menos. «Creo que Murcia es una de esas ciudades principales en las que poder celebrar y disfrutar de la Navidad. Murcia es, junto a otras capitales, una de esas ciudades destino en las que la gente ya viene a propósito a conocer la Navidad. La gente dice qué pasa en Murcia, qué sucede en Murcia, que está todo el mundo y que toda la gente que la visita habla también de su Navidad», afirma.

P: ¿Cuál es el secreto del éxito?

R: Creo que, aparte del esfuerzo que hacen las instituciones y las administraciones, tenemos un tejido empresarial que crece a pasos agigantados y que es realmente ejemplar. También nos acompañan algunas circunstancias que se deben al mérito de muchas personas particulares, como es el efecto Carlos Alcaraz o el efecto Viva Suecia. Además, esto se debe al buen clima empresarial, científico, institucional que hay actualmente.

«Queremos recuperar nuestro patrimonio e impulsar nuestra identidad»

El alcalde José Ballesta siempre tuvo como objetivo recuperar el patrimonio olvidado de Murcia e impulsar la identidad para recuperar la marca de la ciudad. «Estamos centrados en proyectos estratégicos como la recuperación de la Cárcel Vieja, en proyectos estratégicos que tratan de fomentar y de impulsar el talento emergente para evitar la fuga del talento fuera de nuestro municipio. También con proyectos muy interesantes donde estamos apostando por algunos proyectos más arraigados, como el Proyecto de Murcia Barroca, que también nos posiciona en el ámbito europeo como una ciudad referente, pero otros más vanguardistas, como lo que sucede en la Cárcel Vieja o en el Cuartel de Artillería», afirma Diego Avilés a este periódico.

«Lo que queremos es que la Cárcel Vieja se convierta en el corazón de la cultura y en un espacio referente de la cultura contemporánea, no solamente en Murcia, sino en el sureste español. La fase 2, que son casi 2000 metros cuadrados de salas expositivas, será un lugar que acoja exposiciones monográficas de artistas de relevancia no solamente nacional, sino internacional. Es decir, que la gente tenga que venir a Murcia para conocer la exposición de un artista internacional», afirma en una entrevista que puedes consultar completa en vídeo en esta noticia.

Balance de 2025 y lo que se espera en 2026

Diego Avilés también hace en OKDIARIO un repaso al año 2025, en el que se cumplió el 1.200 aniversario de la fundación de la ciudad. «Creo que la mejor conclusión que sacamos de este 1.200 aniversario es que todo el mundo ha participado de este 1.200 aniversario. Es decir, todo murciano ha sabido que este año se celebran 1.200 años de su fundación. Posiblemente han fomentado un poquito más su identidad. Han conocido algo más sobre nuestra historia, sobre nuestras raíces y con eso ya nos damos por satisfechos», cuenta.

P: ¿Queda mucha Murcia por descubrir en 2026?

R: En el año 2026 vamos a ver cómo se desarrollan algunos proyectos que son vitales para Murcia. El alcalde Ballesta hizo el otro día balance de este año y ponía la mirada sobre Murcia del futuro y hablábamos de la recuperación de ese yacimiento de San Esteban en pleno centro de la ciudad, como uno de esos lugares icónicos que va a pasar a la historia. El desarrollo del nuevo plan de movilidad… En fin, una serie de proyectos vitales, estructurales, estratégicos que van a seguir, que Murcia siga creciendo y que siga convirtiéndose en una ciudad ejemplar.