«Una Navidad para la historia»: Murcia presenta su programa de Navidad con más de 400 actividades

El Ayuntamiento de Murcia ha presentado este jueves 4 de diciembre un programa de Navidad repleto de actividades. «Una Navidad para la historia» es el lema de este programa en el que hay más de 400 actividades de la que podrán disfrutar los murcianos y los miles de turistas que visiten la ciudad durante la época más bonita del año. Consulta en este artículo todo sobre el programa de Navidad 2025 de Murcia, que puedes consultarlo AQUÍ.

Murcia ya tiene programa de Navidad 2025. José Ballesta, alcalde de la ciudad, junto a todo su equipo, han presentado este jueves 4 de diciembre en la plaza de santo domingo el calendario de actividades de la capital durante esta Navidad. Después del impresionante encendido de las luces junto a la Catedral y la presencia de Richard Gere para activar el Gran Árbol de Navidad, Murcia se prepara para una Navidad de ensueño en el 1.200 aniversario de su fundación.

«La Navidad de Murcia ya está en marcha», dejó claro José Ballesta, que también puso énfasi en la veintena de belenes que estarán repartidos por toda la ciudad de Murcia, especialmente el que se instalará en el Ayuntamiento de Murcia y la vuelta del histórico belén de Casillas, obra del artesano Vicente Sánchez Romero. Por su parte, Diego Avilés, consejal de Cultura e Identidad, anunció que llega a Murcia la navidad «más extensa y global» en el 1.200 aniversario de su fundación. Por ello, se celebrarán más de 400 actividades.

Los actos principales de este programa será el show audiovisual en el Gran Árbol de Navidad de la Plaza Circular, el Cuento de Navidad de La Glorieta y el Jardín de los Sueños situado en el Malecón. Durante esta Navidad, los murcianos también podrán disfrutar de la Gran Cabalgata de Papá Noel el 21 de diciembre a las 11.00 horas y la tradicional cabalgata de los Reyes Magos el próximo 5 de enero a partir de las 18.00 horas.

«La Navidad de Murcia se articula de norte a sur a través de una red de escenarios festivos: la Plaza Circular, que vuelve a deslumbrar con su Gran Árbol; la Glorieta de España, que acoge el Mercado Navideño y el Cuento de Navidad; la emblemática Plaza del Cardenal Belluga, que por primera vez cuenta con decoración e iluminación especial; y el Jardín de los Sueños en el Malecón», ha informado el Ayuntamiento de Murcia, que ofrecerá más de 50 días de actividades gratuitas pensadas para llegar a todos los públicos, barrios y pedanías.

«La programación municipal combina espectáculos culturales, experiencias gastronómicas, ocio familiar y propuestas inmersivas tanto para murcianos como para visitantes. Incluye belenes, teatro, música, videomappings, magia, cuentacuentos, títeres, actuaciones de coros infantiles, cuadrillas, concursos de villancicos como el ‘XFest’, degustaciones tradicionales, actividades para jóvenes, eventos deportivos solidarios, espectáculos piromusicales en el río Segura, la llegada de Papá Noel y la gran Cabalgata de Reyes», informan desde el consistorio murciano.

Así es el Programa de Navidad de Murcia

Todos los días

Show audiovisual en el Gran Árbol de Navidad. Días 1, 2, 3, 4, 9, 10, 24 y 31 solo sesión de las 20.00 horas.

Punto Solidario en Plaza Circular.

Cartero Real en Plaza Circular.

VI Concurso Regional de Belenes.

Casa del Belén (Puente Tocinos).

Exposición y venta de belenes en el Centro de Artesanía de Murcia.

Belén de Salzillo.

Museo Salzillo y Cofradía de Jesús de Murcia.

Exposición Descubre H2O.

Exposición Al compás del objetivo.

Diorama Hermanamiento.

Exposición fotográfica: Murcia piel y memoria – Lidó Rico.

La Casa del Belén (Sagrada Familia) – Exposiciones.

Museo Ramón Gaya (Tauromaquia) – Exposiciones.

Talleres artesanos infantiles.

Exposición CreaMurcia 2025.

XLI Muestra de Artesanía de Navidad.

XXX Belén Municipal Familia Muelas Ruiz.

Nacimiento instalado en el entorno costumbrista de la Peña Huertana La Crilla.

Belén de la Parroquia de San Pablo de Murcia.

Viernes 5 de diciembre

19:30 horas: Inauguración Mercado Navidad Glorieta.

Sábado 6 de diciembre

10.00 horas – 22.00 horas: Mercadillo navideño artesanal.

11.00 horas: Navilandia – Parque de atracciones.

16.30 horas: CantaJuego 20 años.

17.00 horas: Gran encendido de Navidad Distrito Norte.

18.30 horas: Navilandia Show Bluey y Bingo.

Domingo 7 de diciembre

12.00 horas: Animal Religion.

18.00 horas: Cuento interactivo de Navidad.

19.00 horas: Teatro: La música.

20.15 horas: Maribel Castillo – Navidad flamenca.

Lunes 8 de diciembe

11.00 horas: Taller infantil Duques de Lugo.

13.00 horas: Magia en el árbol.

16.30 horas: Bienvenida Navidad Santa Cruz.

18.30 horas: Navilandia Show Mario y Luigi.

20.00 horas: Inauguración Belén Peña Las Tenajas.

20.15 horas: Verónica Terrés – concierto.

Martes 9 de diciembre

20.30 horas: Concierto Banda Plectro Puente Tocinos.

20.00 horas: Visitas nocturnas Torre Catedral.

Miércoles 10 diciembre

19.00 horas: Concierto Adviento – Ensemble Contrabajos.

Jueves 11 diciembre

10.00 horas: II Encuentro Coros Escolares Municipales.

10.00 horas: 1200 VOCES para el Niño Jesús.

12.00 horas: Inauguración Figuras para un Belén.

20.00 horas: Symphonic Rhapsody of Queen.

Viernes 12 diciembre

16.00 horas: Fiesta Navidad Asociación Leyva.

17.00 horas: Murcia Xmas Fest – Semifinales junior.

19.00 horas: Inauguración Jardín de los Sueños.

20.00 horas: Circo: El Baile de Sísifo.

20.00 horas: Symphonic Rhapsody of Queen.

20.15 horas: Pepe Pérez Quartet – Xmas Jazz.

21.45 horas: Concierto Wakame.

Sábado 13 diciembre

10.00 horas: Pascua y Aguilandos Plazas Mercados.

10.30 horas: Taller: Canciones Garabateadas.

12.00 horas: Concierto Asociación Musical Puente Tocinos.

12.00 horas: Inauguración Belén Centro Mayores.

17.00 horas: Murcia Xmas Fest – Semifinales junior.

17.00 horas: Actuación Escuela Musical Legato.

18.30 horas: Navilandia Navidad Rock.

19.00 horas: III Festival Coros Navideños.

Domingo 14 de diciembre

10.00 horas: Cuadrillas y almuerzos convivencia.

10.00 horas: Carrera Siente la Huerta.

11.00 horas: Taller: Laboratorio Cromático.

13.00 horas: Magia en el Árbol.

18.30 horas: Navilandia Show Guau y Peligre.

19.00 horas: Charleston Gospel Choir.

Lunes 15 de diciembre

17.00 horas: Belén Asociación Belenistas.

18.00 horas: Magia en el Árbol.

19.30 horas: Proyección: 15 de diciembre.

20.15 horas: Coro Castañuelas – Repiques.

Martes 16 de diciembre

18.30 horas: Coro Villa Pilar – Villancicos.

20.00 horas: Actuación Peña La Zaranda.

20.15 horas: Coro Hospital Reina Sofía.

20.30 horas: Rafa Sánchez: Biografía.

Miércoles 17 de diciembre

16.00 horas: Dulces solidarios.

16.00 horas: Vive Navidad Comunidad Espinardo.

18.00 horas: Coro Jesuitinas Murcia.

19.00 horas: Fiesta Navidad Espacio Joven 585.

20.30 horas: Grupo Coros y Danzas – Virgen de la Vega.

20.45 horas: Concierto de Julia Cry.

Jueves 18 de diciembre

09.30 horas: Visita Cartero Real La Ermita.

11.30 horas: Entrega juguetes proyecto A la par: familia y escuela.

18.00 horas: Coral Discantus – Músicas con Ángel.

19.00 horas: Fiesta Navidad El Palmar.

20.00 horas: Gala Premios CreaMurcia 2025.

Viernes 19 de diciembre

17.00 horas: Murcia Xmas Fest – Semifinales libres.

18.00 horas: El Cascanueces – Ballet Barcelona.

18.30 horas: Navilandia Viva Navidad Elfo Mickey.

19.00 horas: Fiesta Navidad La Nave.

19.00 horas: Concierto Navidad Cuarteto Almus.

20.00 horas: Concierto In Memoriam M.Á. Clares.

Sábado 20 de diciembre

10.00 horas: Actuación alumnos Musical El Palmar.

11.00 horas: Llegada Papá Noel La Alberca.

13.00 horas: Navidad en el bosque – Espectáculo.

17.00 horas: Murcia Xmas Fest – Semifinales libres.

17.00 horas: Zambomba Flamenca.

17.00 horas: Cabalgata Papá Noel San Antón San Andrés.

17.00 horas: Fiesta Navidad Assido.

17.00 horas: El Cascanueces

17.00 horas: La bella y la bestia.

17.30 horas: Los 3 cerditos.

18.00 horas: Cuentacuentos: Aventura Pirata.

19.00 horas: Inauguración Belén Agustinas.

20.00 horas: Concierto Paprika Jazz Band.

22.00 horas: 47 Despierta y Misa de Gozo.

Domingo 21 de diciembre

10.00 horas: Muestra de Modelismo Naval en Navidad.

11.30 horas: Representación de Belén viviente.

11.00 horas: Gran Cabalgata de Papá Noel.

13.00 horas: Cuentacuentos – Historias junto a la lumbre.

17.00 horas: Taller gastronómico de dulces navideños.

19.00 horas: Inauguración Belén Agustinas.

20.15 horas: Concierto – Ópera de Navidad.

Lunes 22 de diciembre

17.00 horas: Talleres en familia.

17.00 horas: Musical Familiar La Bella y la Bestia.

18.00 horas: Espectáculo de Llegada de Papá Noel.

18.00 horas: Magia en el Árbol.

18.30 horas: Navilandia Show Bluey y Bingo.

19.00 horas: Inauguración Belén Agustinas.

20.15 horas: Concierto «Ronda en el Portal».

20.30 horas: Belén de la Peña «La Tinaja».

Martes 23 de diciembre

11.00 horas a 20.00 horas: Visitas a la casa de Papá Noel.

12.00 horas: Cuentacuentos musical interactivo: La aventura sin fin.

13.00 horas: Cuento interactivo de Navidad.

17.00 horas: Gran espectáculo de Papá Noel.

17.30 horas: Obra Caperucita Roja.

20.15 horas: Concierto «Aguilandos murcianos».

Miércoles 24 de diciembre

10.30 horas: Pascua y Aguilandos en Plazas y Mercados.

11.00 horas: Visitas a la casa de Papá Noel.

12.00 horas: Gran desfile de Papá Noel.

13.00 horas: Magia en el Árbol.

17.00 horas: Tardebuena con DJ Gato.

18.00 horas: Misa del Gallo cantada por auroros.

18.00 horas: Sones Navideños Brindis Musical.

Jueves 25 de diciembre

11.00 horas: Visitas a la casa de Papá Noel.

18.30 horas: Navilandia Show Mickey y Minnie.

19.00 horas: La Pandilla Drilo Música Navidad.

19.00 horas: Sones Navideños Brindis Musical.

20.00 horas: Espectáculo piromusical Navidad.

Viernes 26 de diciembre

11.00 horas: Visitas a la casa de Papá Noel.

13.30 horas: Guiñol: Cuentos en familia.

17.30 horas: Caperucita Roja.

17.00 horas: Festival Títeres: Isla cosas perdidas.

19.30 horas: Hansel y Gretel.

20.15 horas: Tony Beteta & Oché Cortes.

20.00 horas: El Prelado.

21.45 horas: Concierto Palomo Palomo.

Sábado 27 de diciembre

11.00 horas: Visitas a la casa de Papá Noel.

12.00 horas: Degustación Estrella, Pastel y Marinera.

12.00 horas: Espectáculo Cuentos Invernales.

17.00 horas: Murcia Xmas Fest – Gran Final.

17.30 horas: Sings for Children Christmas.

17.00 horas: Llegada Cartero Real La Alberca.

18.00 horas: Precampanadas solidarias.

18.30 horas: Navilandia Navidad Rock.

21.45 horas: Concierto Caries.

Domingo 28 de diciembre

10.00 horas: Cuadrillas y almuerzos de convivencia.

11.00 horas: Visitas a la casa de Papá Noel.

12.00 horas: Concierto Agrupación Virgen Fuensanta.

13.00 horas: Picnic navideño – Marionetas.

20.15 horas: Curro Piñana – Navidad flamenca.

20.30 horas: Coro Parroquia San Benito.

Lunes 29 de diciembre

11.00 horas: Visitas a la casa de Papá Noel.

17.00 horas: La Bella Durmiente.

17.30 horas: El mago de Oz.

18.00 horas: Magia en el Árbol.

20.45 horas: Concierto Lydia Martín.

Martes 30 de diciembre

11.00 horas: Visitas a la casa de Papá Noel (Clausura).

13.00 horas: Guiñol: Cuentos invernales.

16.00 horas: Partido Benéfico Murcia 1200: UCAM Murcia vs Real Murcia.

18.00 horas: Cuento interactivo Navidad.

18.30 horas: Navilandia Show Pocoyo Pato.

21.00 horas: UCAM Murcia vs Real Madrid.

Miércoles 31 de diciembre

11.00 horas: Nochevieja infantil.

14.00 horas: Aperitivieja – Adrián Ruiz.

15.30 horas: Tarde-vieja con DJ.

17.00 horas: Tardevieja La Alberca.

17.00 horas: Carrera San Silvestre Murcia 2025.

23.30 horas: Campanadas Fin de Año.

Jueves 1 de enero

18.00 horas: Espectáculo infantil «Leyendas de la selva…».

18.30 horas: Navilandia Show Mario Luigi.

19.00 horas: La Pandilla Drilo Navidad Rock.

20.00 horas: Espectáculo piromusical Año Nuevo.

Viernes 2 de enero

12.00 horas: Espectáculo infantil «Leyendas de la selva…».

13.00 horas: Magia en el Árbol.

17.00 horas: Pasen y vean – Joan Vidal.

17.30 horas: Buster Keaton con Andrés Santos.

19.30 horas: Misa cantada Patrón San Basilio.

20.15 horas: Coral Discantus – Ópera Año Nuevo.

20.30 horas: Coro Grupo Francisco Salzillo.

20.40 horas: Concierto: Ensemble Agrupación Musical.

21.45 horas: Concierto No Name.

Sábado 3 de enero

12.00 horas: Cuentacuentos: Cuentos de los Elfos.

13.00 horas: Coreo dance navideña.

17.30 horas: Los 7 cabritillos.

17.00 horas: Comitiva SSMM Reyes Magos La Alberca.

18.30 horas: Navilandia Los colores Navidad.

19.00 horas: Espectáculo piromusical.

20.15 horas: The Red Velvets – New Year Swing.

21.45 horas: Concierto Noise Box.

Domingo 4 de enero

10.00 horas: VIII Galleta Solidaria Jecomur.

11.00 horas: Misa San Basilio el Grande.

11.00 horas: El gran Roscón del Árbol.

12.00 horas: Cuentacuentos: Soldadito de plomo.

12.00 horas: Los 7 cabritillos.

13.30 horas: VIII Cocido Solidario Jecomur.

17.00 horas: Pasen y vean – Guillermo Avilés.

18.00 horas: Llegada Emisario Real.

20.45 horas: Concierto Javier Manzanares.

Lunes 5 de diciembre

10.00 horas: Decoración Mini Roscón Reyes.

11.00 horas: Gran Roscón de Reyes.

12.00 horas: Llegada y Recepción Reyes Magos.

12.00 horas: Cabalgata Solidaria.

12.00 horas: Espectáculo infantil «Leyendas de la selva…».

17.00 horas: Cabalgata Reyes Magos Santa Cruz.

18.00 horas: Cabalgata de Reyes Magos.

20.00 horas: Auto de Reyes Magos Churra.

Martes 6 de enero

09.00 horas: Misa aguilando Auroros Santa Cruz.

11.00 horas: Auto Sacramental Reyes Magos.

11.00 horas: Pasacalles SSMM Reyes Magos.

18.30 horas: Navilandia Show Drilo.

Miércoles 7 de enero

De 09.00 horas a 20.00 horas: Belén de la Iglesia de San Lorenzo.

10.00 horas: Museo de la Ciudad.

10.00 horas: Murcia piel y memoria – Lidó Rico.

10.00 horas: Exposición CreaMurcia 2025.

Jueves 8 de enero

10.00 horas: Exposición Tres artistas.

Viernes 9 de enero

10.00 horas: Exposición Murcia piel y memoria – Lidó Rico.

Sábado 10 de enero

De 09.00 horas a 20.30 horas: Belén Parroquial de San Miguel Arcángel.

Domingo 11 de enero

De 09.00 horas a 20.30 horas: Belén de la Iglesia de San Lorenzo.

Todos los belenes de la Navidad en Murcia

XXX Belén Municipal Familia Muelas Ruiz: 30/11/2025 – 06/01/2026 17 – 20H

Casa del Belén (Puente Tocinos): 01/12/2025 – 06/01/2026 10 – 14H y 17 – 20H

Belén de Salzillo: 01/12/2025 – 06/01/2026 10 – 17H

Museo Salzillo y Cofradía de Jesús de Murcia: 01/12/2025 – 05/01/2026 10 – 17H

La Casa del Belén (Sagrada Familia) – Exposiciones: 01/12/2025 – 06/12/2025 10 – 20H

Nacimiento instalado en el entorno costumbrista de la Peña Huertana La Crilla: 01/12/2025 – 06/01/2026 18 – 23H

Belén de la Parroquia de San Pablo de Murcia: 01/12/2025 – 06/01/2026 30 minutos antes y después de misa

Belén de los Pasadizos: 06/12/2025 – 06/01/2026 9 – 13H y 17 – 20H

Belén de Juan Antonio Garre Muñoz: 07/12/2025 – 06/01/2026 12 – 14H y 16:30 – 20H

Inauguración Belén Municipal: 08 Diciembre 18H

Inauguración Belén Peña Las Tenajas: 08 Diciembre 20H

Nacimiento en la Ermita de Ntra. Sra. de los Remedios: 08/12/2025 – 06/01/2026

Belén Monumental Hermanas Clarisas Hellín-Murcia: 08/12/2025 – 06/01/2026 10 – 13H y 16 – 21H

Belén en El Palmar: 08/12/2025 – 06/01/2026 16 – 20:30H

El pesebre de Artabán: 08/12/2025 – 06/01/2026 17:30 – 20:30H

Belén Municipal Ayuntamiento de Murcia: 08/12/2025 – 06/01/2026 9 – 13:30H y 17 – 22H

Belén de la Real y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo del Amparo y María

Santísima de los Dolores: 10/12/2025 – 03/01/2026 17:30 – 21H

Inauguración Figuras para un Belén: 11 Diciembre 12H

Belén Federación de Peñas Huertanas: 11/12/2025 – 04/01/2026 17 – 20:30H

Belén Parroquial de San Miguel Arcángel: 11/12/2025 – 12/01/2026 9 – 13H y 17:30 – 20:30H

Exposiciones y museos

Exposición y venta de belenes en el Centro de Artesanía de Murcia: 01/12/2025 – 06/01/2026 10 – 14H y 17 – 21H

Museo Salzillo y Cofradía de Jesús de Murcia: 01/12/2025 – 05/01/2026 10 – 17H

Exposición Descubre H2O: 01/12/2025 – 06/01/2026 10 – 19H

Exposición Al compás del objetivo: 01/12/2025 – 31/12/2025 10 – 20H

Diorama Hermanamiento: 01/12/2025 – 08/01/2026 10 – 20H

Museo Ramón Gaya (Tauromaquia) – Exposiciones: 01/12/2025 – 06/01/2026 10 – 20H

Exposición CreaMurcia 2025: 01/12/2025 – 08/01/2026 10 – 21H

Museo inclusivo – Taller Astrapace: 04, 17 Diciembre 17H

Concierto clausura exposición: 04 Diciembre 20H

XLI Muestra de Artesanía de Navidad: 04/12/2025 – 05/01/2026 11 – 14H y 17 – 21H

Museo de la Ciudad: 16/12/2025 – 08/01/2026 10 – 14H y 17 – 20H

Exposición Tres artistas: 17/12/2025 – 28/02/2026 10 – 20H

Muestra de Modelismo Naval en Navidad: 21 Diciembre 10H

Conciertos y espectáculos