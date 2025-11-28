Richard Gere enciende el árbol de Navidad en Murcia en un gran espectáculo de luces y fuegos artificiales

El actor estadounidense Richard Gere protagonizó el encendido de las luces del Gran Árbol de Navidad en la Plaza Circular de Murcia, en un emotivo acto que sufrió en un momento un puntual apagón durante el lanzamiento de fuegos artificiales tras iluminar el abeto. El acto tuvo un trasfondo solidario, el actor compartió protagonismo con niños de la Fundación Aladina, con la que colabora desde hace años.

«Hola Murcia, todo es por los niños», dijo el actor, que llegó al acto en olor de masas, con muchos asistentes pudiendo acercarse a saludarle. «En unos momentos iluminaremos el árbol y estas cosas nos recuerdan lo que somos realmente: criaturas de luz, sin importar lo que nos digan los malos». «A todos los niños, que seáis súper fuertes, no os rindáis nunca y feliz Navidad» dijo Noel, uno de los niños con cáncer que participó en el encendido. Noel y Emma llevaron al árbol un gran corazón que se elevó hasta lo alto del mismo para ser encendido a continuación.

Antes de este acto, Richard Gere pasó por el Hospital Universitario Virgen de Arrizaca, donde se puso la primera piedra de un futuro gimnasio pediátrico. Además de Gere, en este evento participó el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras; el alcalde de Murcia, José Ballesta; el presidente de la Fundación, Paco Arango, y el director médico del HUVA, Carlos Pérez-Crespo.

Tras el encendido del viernes, comienza en Murcia la agenda navideña y, ya desde el sábado, en horario de mañana y de tarde, se celebrarán talleres infantiles y está ya programado el primer concierto con ‘El Sótano del Doctor’. A partir de ese día, el árbol y su entorno crecerán con la apertura del mercado navideño, una zona foodtruck, la experiencia inmersiva Lucidum y una programación que se extenderá hasta el 6 de enero.