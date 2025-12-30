Llegamos al final del 2025 y para muchos madrileños, la San Silvestre Vallecana 2025 es el evento perfecto para cerrar el año, ya que tiene la mezcla justa de deporte, emoción y tradición. Da igual si la has corrido antes, si esta será la primera vez o si eres de los que prefiere verla desde el sofá con la manta y el turrón. Mañana 31 de diciembre Madrid se transforma en un circuito festivo en el que conviven miles de corredores, de hecho este año, los 42.000 dorsales de la carrera popular llevan agotados desde hace semanas, lo que ya anticipa una tarde repleta de movimiento desde el primer minuto así que toma nota, porque te contamos horario y dónde ver la San Silvestre 2025 en directo online y en vivo.

La carrera mantiene su estructura habitual, con la prueba popular ocupando buena parte de la tarde y la versión internacional, la de élite, entrando ya en la franja nocturna. Esa combinación, unida al recorrido clásico por algunas de las calles más reconocibles de la ciudad, es parte de la magia de la Vallecana. Quien la corre la vive desde dentro. Quien la ve desde fuera también siente que algo especial está pasando. Y para quienes no puedan acudir, la carrera vuelve a ofrecer opciones para seguirla en directo a través de la televisión y del streaming. Veamos entonces cómo ver la San Silvestre 2025 en directo online y en vivo.

Horarios de la San Silvestre

La edición de este año mantiene los horarios orientativos que la organización ha ido utilizando en las últimas temporadas. La San Silvestre Popular abrirá la tarde a las 16:50 horas, una salida reservada a handbikes y sillas de atletismo. A partir de ahí, y prácticamente sin descanso, comenzarán a lanzarse las diferentes oleadas de corredores populares, organizadas según el cajón asignado en el dorsal. La mayoría de los participantes entran dentro del tramo que empieza entre las 16:55 y las 17:00 horas, aunque la franja total se extiende unos minutos más para poder distribuir a los 42.000 inscritos.

El ambiente suele empezar mucho antes de estas horas. El movimiento alrededor del Bernabéu y la calle Concha Espina es evidente desde media tarde, con corredores calentando, grupos organizándose y familias que acompañan a quienes participan. Lo más recomendable, como cada año, es llegar con tiempo suficiente. Una hora es lo mínimo para evitar agobios, y más si se utiliza el transporte público, que es prácticamente obligatorio porque los cortes de tráfico comienzan temprano.

La carrera internacional, la de los atletas de élite, tiene su salida prevista para las 19:55 horas. Esta es la prueba que capta la atención mediática, la que permite ver a los profesionales por las calles de Madrid y la que, año tras año, deja imágenes muy distintas a las de la popular.

Dónde ver la San Silvestre Vallecana 2025 en directo

La carrera podrá seguirse de varias formas, algo que se agradece porque no todo el mundo puede estar en la salida o en la meta. La retransmisión principal vuelve a correr a cargo de Telemadrid, que emitirá el evento en directo durante la tarde del 31 de diciembre. Es habitual que la cadena dedique un programa especial que combina imágenes de los preparativos, la salida de la popular, algunos puntos del recorrido y, sobre todo, la prueba internacional.

Telemadrid también ofrece la opción de seguir la carrera online a través de su página web y de su aplicación oficial, algo útil para quienes estén fuera de Madrid o para quienes prefieran verlo desde el móvil mientras esperan a un amigo o familiar en meta. A esto se suma, un año más, la presencia de la carrera en Movistar Plus+, que también acostumbra a emitir la prueba, especialmente la competición élite.

Además de estas dos opciones, la organización suele mostrar contenido en sus redes sociales y en su canal oficial de YouTube, donde es habitual encontrar resúmenes, declaraciones y, en algunos años, emisiones parciales en directo.

Asistir de público a la San Silvestre

Si lo que quieres es verla desde la calle, el recorrido ofrece muchos puntos recomendables. La salida en Concha Espina es espectacular por el volumen de corredores y por la energía del ambiente. La bajada por Serrano, el paso por Cibeles y la curva hacia Alcalá suelen estar llenas de gente animando, y ya en Vallecas el ambiente se vuelve más íntimo pero mucho más intenso. La Avenida de la Albufera, con la subida final, es quizá el lugar donde más se nota el esfuerzo de los populares y donde más agradecen el ánimo del público.

Y luego está como no, la meta en calle Candilejas, cercana al Estadio de Vallecas, y donde se va concentrando gran parte del público a medida que los corredores comienzan a llegar.

En definitiva, la Vallecana se ha convertido en una tradición que mezcla deporte y celebración. Da igual cómo la vivas: desde dentro, desde las aceras o desde la televisión. El 31 de diciembre Madrid corre y despide el año con una carrera que ya forma parte del paisaje de la ciudad.