San Silvestre de Bilbao 2025: horario, recorrido y precios de la carrera

La San Silvestre de Bilbao encara su edición de 2025 con toda la información confirmada por la organización y un detalle importante a tener en cuenta para quienes aún esperaban apuntarse: los dorsales ya están agotados. La S.D. Korrikazaleak cerró el cupo hace varios días, tal y como había advertido cuando abrió inscripciones en octubre, y ahora los corredores únicamente deben cumplir con los plazos de recogida y consultar el recorrido definitivo de los 6,6 kilómetros. Como sucede cada año, la prueba vuelve a celebrarse el último día de diciembre, convirtiéndose en una cita multitudinaria en el entorno del barrio de Rekalde.

La edición de este año mantiene el mismo trazado urbano que en 2024 y conserva su carácter participativo, sin premios económicos. La prueba combina el ambiente festivo propio de estas carreras con una distancia accesible para la mayoría de corredores populares. La organización recuerda que pueden tomar parte personas mayores de edad y también menores con autorización expresa en la inscripción, aunque esa fase ya está totalmente cerrada. De este modo, con la fecha marcada en el calendario y sin posibilidad de nuevas inscripciones, quienes participan este año necesitan sobre todo revisar los horarios de salida, el mapa del circuito y las indicaciones para recoger el dorsal y la bolsa del corredor en los días previos.

Horario de la San Silvestre de Bilbao 2025

La Bilbao Rekalde San Silvestre 2025 se celebrará el miércoles 31 de diciembre, con una única salida fijada para las 16:30 horas en la plaza de Rekalde. La hora se mantiene igual que en años anteriores y forma parte del carácter popular del evento, ya que permite correr por la tarde y dejar libre el resto del día para las celebraciones de fin de año.

La prueba tiene un recorrido de 6,6 kilómetros y un carácter no competitivo. Aunque se entregan trofeos y cestas a los tres primeros clasificados en categoría masculina y femenina, y un premio especial al mejor disfraz, la organización deja claro que la esencia es participar y disfrutar del ambiente. También habrá un premio en la meta volante para el primer corredor y la primera corredora que pasen por ese punto, donde se entregará una cesta de Navidad. Además, habrá animación en salida, meta y diferentes tramos para reforzar el ambiente festivo durante todo el recorrido.

Recorrido de la carrera

La San Silvestre de Bilbao mantiene el circuito utilizado en 2024, un trazado totalmente urbano y considerado poco exigente. La salida se realizará en la plaza de Rekalde, desde donde los corredores avanzarán por Gordóniz hasta la zona de la Casilla. Desde allí, el recorrido baja por Doctor Areilza hasta conectar con Gran Vía, uno de los tramos más amplios y conocidos por quienes participan habitualmente.

Tras girar hacia plaza Moyúa, la carrera continúa por Alameda Rekalde, subiendo hasta las inmediaciones de la plaza de toros. Después el recorrido avanza por General Salazar y se dirige hacia el parque de Ametzola, un tramo que suele concentrar bastante público. La última parte del circuito discurre de nuevo por el barrio de Rekalde hasta entrar en la meta, ubicada también en la plaza de Rekalde.

Es un trazado pensado para correr con comodidad, sin grandes desniveles, lo que facilita que cada participante marque su propio ritmo. Al finalizar, habrá avituallamiento en meta y servicio de guardarropa, ambos incluidos con la inscripción.

Precios e inscripciones

La organización abrió el periodo de inscripción el 15 de octubre de 2025 a las 09:00 y lo iba a mantener activo hasta el 30 de diciembre o hasta agotar dorsales. Como era previsible, el cupo se ha completado antes de esa fecha. El precio que se había establecido este año fue de 13 euros hasta el 26 de diciembre y 15 euros a partir del día 27, siempre a través de la web sansilvestrebilbao.com, que redirige al sistema de gestión Buscametas.

Aunque ya no quedan inscripciones disponibles, sí hay indicaciones importantes para quienes ya están apuntados. La recogida de dorsales y de la bolsa del corredor se realizará exclusivamente los días 29 y 30 de diciembre, en horario de 17:00 a 21:00 horas, en el Colegio Público Gabriel Aresti, situado en la plaza de Rekalde. Será imprescindible presentar el correo de confirmación de inscripción y el DNI del participante. La organización insiste en que no se entregarán dorsales el día 31, por lo que correr sin haber pasado previamente por la recogida será imposible.

La inscripción incluye la camiseta conmemorativa del evento, dorsal con chip, animación en salida y meta, avituallamiento, guardarropa y la posibilidad de participar en los sorteos y clasificaciones. Pero también tiene un componente solidario: una parte de la recaudación financia la participación gratuita de 1.000 niños en la San Silvestre Txiki, y además se dona el 5% de los beneficios a proyectos de obra social gestionados por la Asociación Gazteleku. Este año también se colabora con Zehar Errefuxiaturekin y con el Banco de Alimentos de Bizkaia.

Al tratarse de una prueba de carácter participativo, la organización no ofrece premios económicos, pero sí trofeos y cestas. El mejor disfraz recibirá un regalo sorpresa, siguiendo la tradición de ediciones anteriores.