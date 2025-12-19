De 24 metros: el pueblo pesquero del País Vasco con una noria gigante en Navidad

Existe un pueblo pesquero del País Vasco que destaca esta Navidad, no sólo por sus muchos planes, sino por la gigantesca Noria que tiene instalada y que atrae a todo el mundo. En Getxo, y en pleno muelle de Evaristo Churruca, en Las Arenas, se ha levantado una noria de 24 metros que es la nueva atracción de la que todos hablan y el plan de fin de semana de quienes se acercan desde otros puntos de Vizcaya.

A estas alturas del calendario, con la Navidad ya en marcha y contando los días que quedan para Nochebuena, la noria de Getxo es una de las mejores atracciones navideñas dentro del País Vasco. Inaugurada el pasado 28 de noviembre, seguirá activa hasta el 6 de enero. Eso significa que todavía queda margen para subir, repetir, ir con niños, con amigos o simplemente aprovechar una tarde de paseo y curiosidad. A veces la gente no se anima por no saber horarios, precios o si merece la pena, pero no debes preocuparte porque vamos a contarte todos los detalles, además de explicarte qué otras atracciones de Navidad tienes en Getxo ya que no te puedes perder por ejemplo su tren navideño, el parque infantil Getxolandia o su Cabalgata de Reyes.

El pueblo pesquero del País Vasco con una noria gigante en Navidad

La noria que podemos encontrar en el puerto de Getxo tiene 24 metros de altura y 30 cabinas. Se instaló el 28 de noviembre y funcionará hasta el 6 de enero de 2026, con horario de 11:30 a 14:30 y de 17:00 a 21:00 horas. Es un tramo amplio, con mañana y tarde, lo que viene bien para familias que van con niños y también para quienes prefieren acercarse cuando cae la noche y el entorno ya está más iluminado.

El precio del viaje es de 5 euros, y se indica que es gratuito para personas con discapacidad. Además, el Ayuntamiento en el momento de la inauguración informó que habría descuentos ya que los lunes que no son festivos, podemos conseguir entradas 2×1. Y en cuanto a la ubicación, no puede ser más reconocible: muelle de Evaristo Churruca (Las Arenas). Además gracias a su altura es más que evidente que la vas a encontrar si tan sólo te diriges al muelle.

Más atracciones navideñas en Getxo

La noria se ha planteado como el epicentro o el corazón de la Navidad en Getxo, pero lo cierto es que el pueblo ofrece mucho más este año. Incluso junto a la noria y para que la espera no sea sólo una cola sin más, se ha puesto en marcha un mini tren infantil, pensado para los más pequeños, y un puesto de gofres y creps que, en estas fechas, funciona casi como un imán. No es un detalle menor: cuando vas con niños, o cuando vas en grupo, tener algo que hacer mientras se espera cambia mucho la experiencia y hace que todo sea mucho más divertido.

Getxolandia: el parque infantil que se estrena hoy

Junto a la Noria y el mencionado tren infantil, hoy viernes 19 de diciembre es cuando se inaugura otra de las atracciones más esperadas de la Navidad de Getxo. Se trata del Parque Infantil de Navidad (Getxolandia), que va a estar operativo del 19 de diciembre al 6 de enero en la plaza Estación de Las Arenas, con el mismo horario que la noriam es decir desde las 11:30 a 14:30 horas y por la tarde, de 17:00 a 21:00 horas.

En este caso, además hay dos datos muy concretos que a las familias les interesa saber antes de ir y es que por un lado, y como cabría esperar, el parque se cierra los días 25 de diciembre (Navidad) y 1 de enero (Año Nuevo), mientras que por otro, el precio es de 2 euros por viaje, contando con un bono de cinco por 7,50 euros para la misma instalación.

Cabalgata de Reyes en Getxo: dos recorridos y horarios

Y como no podía ser de otra manea, el cierre fuerte de la Navidad de Getxo llegará, como siempre, con la Cabalgata de Reyes del 5 de enero. En este pueblo pesquero se organiza con dos recorridos, algo que conviene tener presente para no quedarse en el barrio equivocado. Según ha informado el ayuntamiento de la localidad:

El primer recorrido discurre por Andra Mari y Algorta y comenzará a las 17:30 horas .

. El segundo recorrido, en Las Arenas-Romo, se iniciará a las 19:30 horas.

Es un detalle sencillo, pero cuando hay dos horarios y dos zonas, se nota mucho. Sobre todo si vas con niños y quieres evitar esperas largas o desplazamientos a última hora. Además, el hecho de que se anuncien estos dos recorridos permite organizarnos mejor y evitar grandes aglomeraciones o que los niños más pequeños se queden sin ver nada.

En definitiva, estos son los planes o propuestas navideñas que este año encontramos en Getxo y que seguro que no te querrás perder, sobre todo el de esa noria gigante que muchos van a recordar incluso cuando acaben las fiestas.