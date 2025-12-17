Estas son las administraciones de Bilbao y el País Vasco donde más veces ha tocado ‘El Gordo’ de la Lotería de Navidad

A días de que se celebre el Sorteo de la Lotería de Navidad, en muchas administraciones todavía se forman colas con la ilusión de comprar el décimo que acabe siendo el ganador de ‘El Gordo’. En el caso de Bilbao, algunas oficinas son más populares que otras, sobre todo porque arrastran fama de ser las más suertudas o, directamente, porque a lo largo de los años han repartido más premios que el resto. ¿Pero cuáles son exactamente?.

En toda España podemos encontrar administraciones que llevan años repartiendo la suerte entre quienes les compran los décimos de Lotería. Es el caso de Doña Manolita en Madrid o La Bruixa D´Or en el pueblo de Sort, pero Bilbao y el País Vasco no se quedan atrás, con administraciones que suelen ser de las que más veces han vendido números que han acabado siendo ‘El Gordo’, así como otros premios del Sorteo de Navidad. En Vizcaya, además, los datos acompañan. Según Loterías y Apuestas del Estado, es uno de los territorios donde más veces se ha vendido el primer premio del sorteo navideño, con Bilbao como uno de los puntos clave.

Administraciones de Bilbao donde más veces ha tocado ‘El Gordo’

Si se pregunta en Bilbao por una administración de Lotería que esté ligada a lo de entregar grandes premios, el nombre de La Ormaechea aparece casi siempre. Está situada en la calle Alameda Urquijo, número 52, y lleva abierta desde 1941, lo que la convierte en una de las más veteranas de la ciudad.

Y el episodio más reciente que reforzó su fama se produjo en 2023, cuando vendió el número 88008, agraciado con ‘El Gordo’. El premio no se concentró en un único barrio, sino que se repartió entre varios municipios de Vizcaya, como Bilbao, Leioa, Ortuella, Barakaldo o Etxebarri. Pero esto no fue un hecho aislado. A lo largo de las décadas, esta administración ha distribuido otros muchos premios importantes, algo que explica el por qué cada Navidad vuelve a llenarse de compradores o de hecho, ya desde julio, cuando se ponen a la venta los décimos de lotería, comienzan a formarse colas en sus puertas.

Lotería Martín, una administración de toda la vida

Otra de las administraciones habituales en las quinielas de los bilbaínos es Lotería Martín. Lleva más de 46 años gestionada por la misma familia y, en la actualidad, es ya la cuarta generación la que está al frente del negocio.

En este caso, hablamos de una administración cuya trayectoria no está marcada por un único gran premio, sino por una presencia constante en la ciudad y por haber repartido distintos premios relevantes a lo largo de los años. Para muchos clientes, se ha convertido de forma clara, en el sitio al que se vuelve sin pensarlo demasiado, simplemente porque siempre ha estado ahí y porque además parece tener suerte o de hecho, vender tal cantidad de décimos que hace que sea más factible que repartan más premios.

Azcarreta, más de cien años vendiendo décimos

Otra de las administraciones de lotería del País Vasco que más premios otorga es Lotería Azcarreta que fue fundada en 1904 por lo que es también, de las administraciones más antiguas de Vizcaya. Se encuentra en la calle Arenal, número 1, en pleno centro de Bilbao, y ha sabido adaptarse al paso del tiempo sin perder su carácter tradicional.

A lo largo de más de un siglo ha repartido premios de todo tipo y ha incorporado nuevas formas de venta y reserva de números, algo cada vez más habitual entre los jugadores. Su historia y continuidad la mantienen como una de las administraciones más reconocidas de la capital vizcaína.

Matiena y Portugalete, otros puntos donde ha tocado ‘El Gordo’

Fuera de Bilbao también hay administraciones que se han ganado un nombre propio. En Matiena, Abadiño, la administración de San Prucencio ha repartido cerca de 33 millones de euros en los últimos cinco años, una cifra llamativa para una oficina pequeña. Muy cerca está Lotería Hiru, que ganó notoriedad tras vender ‘El Gordo’ de Navidad en 2016.

En Portugalete, destaca Lotería Goyarzu, situada en la calle General Castaños. Es una administración de tercera generación que ha evolucionado desde sus inicios como estanco autorizado hasta convertirse en un negocio consolidado, muy conocido entre los vecinos de la zona por su trato cercano.

¿Cuántas veces ha tocado ‘El Gordo’ en Bilbao y Bizkaia?

Los datos oficiales confirman que Vizcaya es el territorio del País Vasco donde más veces se ha vendido ‘El Gordo’ de la Lotería de Navidad. En el caso de Bilbao, el primer premio ha tocado en 14 ocasiones, en años como 1814, 1908, 1933, 1937, 1955, 1957, 1960, 1963, 1970, 1986, 2007, 2012, 2018, 2020 y 2022.

Además de la capital, otros municipios vizcaínos también han sido agraciados en distintas ediciones. Derio lo fue en 2012 y 2018, Elorrio en 2007, Miravalles en 1986 y Gernika en 2018. Una lista que refuerza la idea de que Bizkaia ha sido, históricamente, uno de los territorios más afortunados del sorteo.