Cada vez que se inicia la campaña de Navidad, algunas administraciones de lotería dejan de ser un simple punto de venta y se convierten incluso en lugar de peregrinación para los que buscan un décimo de Lotería de Navidad que pueda tener premio. Doña Manolita es probablemente el caso más evidente si tenemos en cuenta que las colas a las puertas de esta administración empiezan semanas antes del sorteo y cada año vuelve a repetirse la misma escena en pleno centro de Madrid. Algo parecido ocurre con La Bruixa d’Or, en Sort, que durante años ha hecho de la venta de décimos uno de los grandes reclamos de esta pequeña localidad de Lleida.

La fama no les ha llegado por casualidad. Detrás hay millones de décimos vendidos y una larga lista de premios que han terminado convirtiendo a algunas administraciones en como decimos, lugares de peregrinación. Ahora bien, vender mucho y repartir muchos premios no es exactamente lo mismo, y ahí es donde aparecen diferencias importantes entre unas y otras, de modo que descubrimos ahora cuál es la administración de Lotería que más vende en España, y qué administración es la que más premios ha dado.

Cuál es la administración de Lotería que más vende en España

Doña Manolita es la administración que más décimos de la Lotería de Navidad vende en España, según los datos conocidos de los últimos años. Situada en el número 22 de la calle del Carmen de Madrid, a pocos minutos de la Puerta del Sol, se ha convertido en uno de los establecimientos más visitados durante las semanas anteriores al sorteo. De hecho, si hacemos caso a las cifras podemos hacernos una idea de su popularidad. En 2023 vendió aproximadamente 2,8 millones de décimos para el Sorteo Extraordinario de Navidad, según los datos publicados por Público tras solicitar información a Loterías y Apuestas del Estado. Esto supone que cerca de uno de cada 59 décimos vendidos en España salió de esta administración madrileña.

Su historia comenzó en 1904, cuando Manuela de Pablo abrió su negocio de lotería. Con el paso de los años, los premios y la fama fueron atrayendo a compradores de toda España. Y actualmente, las largas colas frente al establecimiento forman parte de las imágenes habituales de Madrid durante la campaña navideña.

La segunda posición corresponde a La Bruixa d’Or, situada en Sort (Lleida). Esta administración, fundada en 1986 por Xavier Gabriel, consiguió hacerse especialmente conocida durante los años noventa gracias a su apuesta por la venta de décimos a distancia. Su nombre llegó a convertirse en una referencia para quienes querían comprar Lotería de Navidad sin desplazarse hasta el establecimiento. En 2023 vendió alrededor de 1,1 millones de décimos, una cifra considerable, aunque bastante inferior a la registrada por Doña Manolita. Su popularidad también está relacionada con los grandes premios que ha repartido desde su apertura.

Tras ambas administraciones aparecen otros negocios que han logrado destacar por sus ventas. Entre ellos se encuentran Lotería Manises, en Valencia; Ormaechea, en Bilbao; y El Perolo, en San Pedro del Pinatar (Murcia). Este último ha experimentado un importante crecimiento durante los últimos años, al igual que Lotería Manises. Ambos establecimientos han conseguido atraer compradores gracias a los premios repartidos y a la variedad de números que comercializan.

Qué administración de Lotería es la que más premios ha dado

Si se tienen en cuenta los grandes premios repartidos a lo largo de su historia, Doña Manolita vuelve a ocupar un lugar destacado. La administración madrileña ha vendido más de 70 primeros premios del Sorteo Extraordinario de Navidad, según distintos recuentos históricos, además de numerosos segundos, terceros, cuartos y quintos premios. Uno de los momentos que contribuyó a su fama llegó en 1926, cuando repartió su primer Gordo de Navidad. Desde entonces, su nombre ha aparecido en numerosas ocasiones entre los establecimientos que han vendido décimos premiados.

La Bruixa d’Or también figura entre las administraciones más conocidas por repartir grandes cantidades de dinero. El establecimiento de Sort ha vendido el Gordo de Navidad en cuatro ocasiones: 2003, 2004, 2007 y 2017. A estos resultados se suman otros premios importantes, incluidos los correspondientes al Sorteo del Niño.

No obstante, si se analizan periodos más recientes, aparecen otros establecimientos que han conseguido superar a los históricos en número de premios vendidos. Es el caso de Lotería Manises y El Perolo, que repartieron 24 premios importantes cada uno durante el periodo comprendido entre 2019 y 2023, según un análisis de RTVE. En esos mismos cinco años, Doña Manolita vendió décimos agraciados con 23 premios.

La administración valenciana ha vendido cinco Gordos de Navidad desde 2012, lo que ha contribuido a aumentar considerablemente su popularidad. El Perolo, por su parte, se ha convertido en otra de las referencias para quienes buscan establecimientos con un amplio historial de premios. Y también merece una mención El Gato Negro, en Barcelona, una administración centenaria que ganó popularidad durante el siglo pasado. En la misma ciudad se encuentra Lotería Valdés, situada en Las Ramblas, otro de los establecimientos tradicionalmente asociados a los grandes premios.

En Bilbao destaca Ormaechea, mientras que en Sevilla figura Lotería Sagasta. Son administraciones que han conseguido mantener su prestigio gracias a su trayectoria y a los premios repartidos durante décadas.

En cualquier caso, comprar un décimo en una administración famosa no aumenta las posibilidades individuales de ganar. Todos los números tienen la misma probabilidad de resultar premiados, independientemente del lugar donde se hayan adquirido. La diferencia está en que los establecimientos que venden muchos décimos y una gran variedad de números tienen más oportunidades de haber comercializado alguno de los agraciados.