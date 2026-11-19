La cuenta atrás para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad del próximo 22 de diciembre ya ha comenzado y miles de españoles buscan el décimo con el que esperan conseguir el ‘Gordo’. Sin embargo, entre las compras de última hora, los encargos por internet y las ventas entre particulares, también pueden aparecer intentos de fraude. Los loteros y las autoridades recuerdan que existe una serie de comprobaciones que permiten identificar un boleto sospechoso antes de pagar los 20 euros que cuesta habitualmente.

El primer truco está en el papel del décimo

Uno de los primeros aspectos que conviene revisar es el tacto. Los décimos oficiales de la Lotería Nacional se fabrican en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), que utiliza papel especial y tintas de seguridad para dificultar las falsificaciones.

No se trata de un simple folio impreso en una copistería. El boleto incorpora características específicas, entre ellas fibrillas luminiscentes y elementos de impresión que permiten comprobar su autenticidad. De hecho, algunos detalles de seguridad solo pueden apreciarse mediante luz ultravioleta, por lo que una apariencia visual convincente no garantiza que sea verdadero. ￼

Código de barras, número de serie y sello

Otro de los trucos consiste en examinar detenidamente la información impresa. Un décimo auténtico debe incluir su número, serie, fracción, fecha del sorteo y código de barras, además de la leyenda «Fraccionamiento autorizado por Loterías y Apuestas del Estado».

También debe aparecer el sello de la administración expendedora cuando se adquiere en un establecimiento físico. La impresión tiene que ser nítida, sin tachaduras, borrones ni sobreimpresiones que puedan hacer sospechar de una manipulación. La Comunidad de Madrid recomienda comprobar estos elementos antes de adquirir cualquier boleto y recuerda que comprar en establecimientos autorizados es una de las mejores formas de evitar fraudes. ￼

¿Dónde comprobar si un décimo es verdadero?

Si existe alguna duda, el consejo de los profesionales es no arriesgarse. Lo más recomendable es acudir a una administración de lotería para que comprueben el boleto mediante los lectores correspondientes o consultar directamente con Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Además, hay que desconfiar de quienes ofrecen décimos por debajo de su precio habitual o los venden por la calle sin acreditar su procedencia. También pueden aparecer páginas fraudulentas que imitan a establecimientos oficiales para conseguir el dinero de los compradores.

Cuidado con las compras por internet

La Policía Nacional aconseja adquirir lotería exclusivamente en puntos de venta autorizados o plataformas oficiales. Si se compra por internet, hay que revisar la dirección de la página, conservar el justificante y desconfiar de mensajes que anuncien premios en sorteos en los que nunca se ha participado.

La OCU también recomienda fotografiar el décimo por ambas caras y guardar pruebas de la compra. Así, además de evitar posibles engaños, será más fácil acreditar la adquisición si el boleto se pierde o resulta dañado. ￼