¿Cuántas series hay en la Lotería de Navidad, para qué se utilizan y cuántos décimos tiene cada una?

Cada vez que llega la fecha del 22 de diciembre millones de personas comprueban sus décimos de la Lotería de Navidad, y aunque se sabe que cada uno cuesta 20 euros y que el premio del Gordo sube a los 400.000 euros, lo cierto es que no todo el mundo tiene claro qué significan algunos de los datos que aparecen impresos en ellos. Uno de los que más dudas genera es la serie, una cifra que sin embargo, resulta fundamental para entender cómo puede existir el mismo número miles de veces y por qué un premio termina tan repartido.

Para el Sorteo Extraordinario de Navidad de 2026 se han emitido 205 series. Y cada una de ellas incluye una vez todos los números que participan en el sorteo, desde el 00000 hasta el 99999. Esto significa que de cada número existen 205 billetes diferentes y, como cada billete se divide en diez décimos, pueden circular hasta 2.050 décimos exactamente iguales en cuanto al número, aunque pertenezcan a series distintas.

¿Cuántas series hay en la Lotería de Navidad?

Una serie es, en la práctica y para que lo podamos entender de forma sencilla, una colección completa de los 100.000 números que entran en el sorteo. Dentro de cada una aparece un billete de cada número, sin excepciones. Ese billete cuesta 200 euros y se divide en diez décimos de 20 euros. Es decir, cuando una persona compra un décimo no está adquiriendo un número único, sino una décima parte de uno de los billetes correspondientes a una serie concreta. La existencia de muchas series permite que el mismo número pueda venderse en distintos puntos de España. Por eso el Gordo puede aparecer, por ejemplo, en administraciones de varias provincias al mismo tiempo. No son varios primeros premios distintos, sino décimos del mismo número pertenecientes a diferentes series.

Cuántos décimos existen de cada número en 2026

La cuenta es sencilla. Si existen 205 series, de cada número hay 205 billetes. Y si cada billete contiene diez décimos, el resultado es de 2.050 décimos por número. Esto quiere decir que un número especialmente demandado puede estar repartido entre miles de compradores. Algunos se venden de forma muy localizada, mientras otros terminan distribuidos por distintas ciudades o incluso por buena parte del país.

No todos los décimos tienen por qué venderse, claro. Hay números que se agotan con mucha antelación y otros que nunca llegan a encontrar comprador. Las fechas señaladas, los números relacionados con acontecimientos del año o determinadas terminaciones suelen atraer más demanda. La serie sirve además para identificar cada billete. Dos personas pueden tener el mismo número y, sin embargo, pertenecer a series diferentes. Por eso en el décimo aparecen varios datos y no únicamente las cinco cifras que se comprueban el día del sorteo.

Para qué sirven las series y por qué son tan importantes

La función principal es ampliar la cantidad de lotería disponible sin aumentar el número de bolas que participan en el bombo. En 2026 siguen entrando 100.000 números, exactamente los comprendidos entre el 00000 y el 99999. Lo que cambia al aumentar las series es el número de billetes que pueden venderse de cada uno. Con 205 series, el mismo número puede aparecer 205 veces en forma de billete completo.

También cambia el volumen total de dinero que mueve el sorteo. Para este año, la emisión alcanza los 4.100 millones de euros y el 70 % se destina a premios. Eso supone un total de 2.870 millones de euros repartidos entre las distintas categorías. El primer premio, el Gordo, reparte cuatro millones de euros por serie. Como cada billete tiene diez décimos, cada uno de ellos recibe 400.000 euros antes de aplicar la fiscalidad correspondiente y que es del 20% a partir de los 40.000 euros. De este modo, cuantas más series existen, más décimos del número premiado pueden resultar agraciados.

Por qué cada año hay más series

La cifra no se mantiene siempre igual. SELAE ajusta el número de series en función de la demanda prevista y de la cantidad de lotería que quiere poner en circulación. En 2023 fueron 185 series. Un año después, en 2024, la cifra subió a 193 y en 2025 se alcanzaron las 198. Para la campaña de 2026 se ha dado un nuevo salto hasta las 205. Eso supone 20,5 millones de billetes y, al dividirlos en décimos, hasta 205 millones de décimos disponibles para todo el sorteo.

Debemos tener claro sin embargo, que el aumento de series no mejora las posibilidades de que salga un número concreto ni cambia el funcionamiento de los bombos. El número de combinaciones continúa siendo el mismo. Lo que hace es multiplicar la cantidad de lotería que se puede vender y, con ello, también el volumen de premios que se reparte. Por eso la serie es mucho más que un dato impreso en el décimo. Explica cómo funciona la distribución de la Lotería de Navidad, por qué el mismo número puede terminar en manos de miles de personas y cómo un sorteo con 100.000 números consigue mover miles de millones de euros cada mes de diciembre.