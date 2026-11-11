Le he preguntado a ChatGPT, Claude y Gemini qué número va a salir en la Lotería de Navidad y esto es lo que me han dicho

A medida que se acerca el mes de diciembre, muchos seguro que ya tienen sus décimos para el Sorteo de Lotería de Navidad. De hecho, es normal elegir números que de repente nos gustan por algún motivo y no falta quien ya ha buscado fechas, terminaciones o incluso estadísticas de sorteos anteriores intentando encontrar alguna pista sobre dónde puede estar el Gordo de Navidad. Sin embargo este año hemos querido probar algo diferente y preguntar directamente a tres de las inteligencias artificiales más conocidas del momento.

La pregunta era bastante sencilla: ¿qué número va a salir en la Lotería de Navidad 2026? Se la hemos planteado tanto a ChatGPT, que es quizás la IA más usada o la más popular, pero también a Claude y a Gemini esperando comprobar si alguna se atrevía a señalar un número concreto o encontraba algún patrón que pudiera resultar interesante. Y aunque las tres utilizan sistemas distintos, la respuesta de fondo fue prácticamente la misma con respecto a estadísticas y posibles números.

Lo que responde ChatGPT sobre el Gordo de Navidad

ChatGPT fue bastante directo al enfrentarse a la pregunta. Y de hecho nos dice claramente que «no existe un método que permita anticipar qué número será premiado y tampoco analizar los resultados de otros años sirve para saber qué ocurrirá en 2026». Pero a la vez explica qu eso no impide que pueda generar un número al azar si se lo pedimos. De hecho, basta con solicitarle que elija cinco cifras para que proponga una combinación, y en este caso generó el 68925, aunque insiste y deja claro que es ese número no tiene más posibilidades de resultar premiado que cualquier otro.

Y es precisamente donde resulta fácil dejarse llevar ya que si la inteligencia artificial presenta un número acompañado de una explicación sobre terminaciones frecuentes, fechas o estadísticas, puede parecer que detrás existe algún tipo de cálculo. En realidad, no es una predicción. La propia OpenAI advierte de que ChatGPT genera sus respuestas a partir de patrones y puede incluso ofrecer información incorrecta con aparente seguridad, razón por la que recomienda comprobar los datos importantes en fuentes fiables. De hecho explica que elige el número dado, entre otras cosas porque por ejemplo el 5 es de las terminaciones más repetidas en la historia del sorteo y el 25 una de las que más se buscan en concreto, este año.

Claude se explica sobre dar un número ganador

Después hice la misma prueba con Claude. Su planteamiento fue parecido, aunque quizá algo más insistente en separar las estadísticas del pasado de lo que sucederá en un sorteo futuro. En su caso explica que «puedo estudiar los números que más veces han aparecido, las terminaciones históricas del Gordo o incluso comprobar qué cifras llevan más tiempo sin salir. Todo eso resulta curioso y puede servir para escoger un décimo si no sabemos cuál comprar, pero no aumenta las probabilidades de acertar». De hecho, a diferencia de Chat GPT no se atreve a dar número alguno y Claude sólo se ofreció a revisar estadísticas y poco más.

Qué me dijo Gemini cuando le hice la misma pregunta

Con Gemini la situación no cambió demasiado. Al preguntarle por el número ganador de la Lotería de Navidad 2026, volvió a aparecer la misma advertencia sobre la imposibilidad de predecir un acontecimiento aleatorio. En concreto nos dijo que «ojalá pueda predecir el futuro!, pero el sorteo es totalmente aleatorio y todos los números tienen exactamente la misma probabilidad de salir premiados». Y luego nos insta a seguir nuestro instinto y elegir cinco números al azar, de modo que le pedimos a él que lo haga y entonces elige el 47291, pero sin que detrás haya justificación alguna

¿Puede la inteligencia artificial ayudarnos a elegir un décimo?

Después de hacer la prueba con las tres, la respuesta es sí, ya que de hecho dos de ellas nos los han dado, pero sólo si entendemos para qué puede servir. Tal y como hemos visto, ChatGPT, Claude o Gemini pueden proponernos números aleatorios, buscar curiosidades sobre sorteos anteriores o ayudarnos a elegir entre varios décimos cuando no tenemos ninguna preferencia. Lo que no pueden hacer es anticipar el resultado. Tampoco existe una fórmula basada en inteligencia artificial capaz de aumentar las posibilidades de que salga nuestro número, al menos mientras el sorteo continúe funcionando como un proceso aleatorio.

El Gordo de Navidad reparte cuatro millones de euros por serie, lo que equivale a 400.000 euros por décimo premiado con el primer premio. Precisamente por eso cada año aparecen métodos, estadísticas y supuestas predicciones que prometen acercarnos al número ganador. Y después de preguntar a las tres inteligencias artificiales, nos quedamos con dos números, aunque en realidad, donde estábamos antes de empezar: sin saber qué número saldrá el 22 de diciembre. Eso sí, si al final terminamos comprando uno de los elegidos por una IA y resulta premiado, probablemente va a costar bastante volver a decir que fue simplemente casualidad.