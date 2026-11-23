La Lotería de Navidad es una de las tradiciones más populares y esperadas de España. Cada año, millones de personas compran décimos o participaciones de los números que creen que les traerán suerte. Y ahora que el Sorteo ya se ha celebrado, seguro que todos aquellos a los que les ha tocado estarán contentos y felices. Sin embargo, ¿qué pasa si pierdes tu décimo premiado o te lo roban? ¿Tienes alguna opción de reclamar tu dinero? Lo cierto es que todavía se tiene posibilidad de cobrar ese premio siempre y cuándo demuestres que el décimo que se ha perdido o que te han robado es tuyo y a continuación, te explicamos cómo hacerlo.

Qué hacer si pierdes un décimo de Lotería de Navidad premiado

Un décimo premiado de la Lotería de Navidad es un tesoro que puedes sufrir varios inconvenientes, si lo pierdes o te roban, deberás actuar rápidamente. Solo sabiendo que te ha tocado la lotería, tendrás que ser consciente de que ese décimo vale mucho más que los 20 euros que te costó.

Denuncia el extravío o el robo

Lo primero que debes hacer si pierdes tu décimo premiado o te lo roban es denunciarlo ante la Policía Nacional o la Guardia Civil. Debes aportar la mayor información posible sobre el número, la serie, la fracción, el sorteo y el lugar donde lo compraste. También es conveniente que presentes el resguardo de compra, si lo tienes, o cualquier otro documento que acredite que eres el legítimo propietario del décimo.

La denuncia te servirá para bloquear el pago del premio al portador del décimo y para iniciar un proceso judicial para reclamar tu dinero. Sin embargo, debes tener en cuenta que este proceso puede ser largo y complicado, y que no siempre garantiza el éxito.

Solicita una copia del décimo

Otra opción que puedes intentar es solicitar una copia del décimo al punto de venta donde lo compraste. Para ello, debes acudir al establecimiento con tu DNI y el resguardo de compra, si lo tienes, y pedir que te hagan una copia del décimo. Esta copia tendrá un código de barras diferente al original, pero el mismo número y sorteo.

La copia del décimo te servirá para cobrar el premio si nadie ha cobrado el original antes que tú. Sin embargo, debes tener en cuenta que esta opción solo es válida si el punto de venta dispone de un sistema informático que le permita hacer copias de los décimos. Además, debes saber que la copia no tiene validez legal frente a un posible reclamo de otra persona que tenga el original.

Cómo dar con el décimo que se ha perdido o ha sido robado

Si en el Sorteo de la Lotería de Navidad el décimo es premiado por menos de 2.500 euros, será complicado dar con la persona que lo sustrajo, al poder cobrarse en cualquier administración de Lotería. En cambio, si el premio es superior a 2.500 euros se debe cobrar en el banco, por lo que será más fácil cotejar el pago gracias a la nueva Ley de blanqueo de capitales.

Y si el premio superar los 50.000 euros, se puede paralizar el cobro hasta que un juez resuelva el caso. Para ello es requisito, indispensable enviar a Lotería y Apuestas del Estado una orden judicial y una copia de la denuncia.

¿Y si el décimo se ha roto o estropeado?

En el caso de que el décimo de la Lotería de Navidad se haya roto o estropeado, ya sea por un descuido y haya acabado en la lavadora, lo mejor es que vayas directamente a una administración de Lotería.

Una vez allí, se rellena un documento para acreditar la propiedad del décimo y la administración lo envía a Loterías y Apuestas del Estado. Luego se manda a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para verificar qué se trata de un décimo auténtico. Si está muy deteriorado, lo que se hace es enviarlo a un laboratorio para su reconstrucción.

Por ello, es mejor que tengas mucho cuidado y trates los décimos con sumo cuidado para evitar todos estos trámites. Aunque como lees, hay forma de volver a recuperar un décimo de la Lotería de Navidad que se haya estropeado, perdido o haya sido robado.